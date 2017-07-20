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عقب تنبيه "الأرصاد".. "مدني نجران" يدعو مرضى الربو لاتباع الإرشادات

نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية حتى 10 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران إلى اتباع الإرشادات اللازمة، بعد تنبيه صادر عن "الأرصاد"، خاصة من مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل "مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة" تستمر الحالة حتى الساعة 10 مساءً.

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عقب تنبيه "الأرصاد".. "مدني نجران" يدعو مرضى الربو لاتباع الإرشادات
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران إلى اتباع الإرشادات اللازمة، بعد تنبيه صادر عن "الأرصاد"، خاصة من مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل "مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة" تستمر الحالة حتى الساعة 10 مساءً.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
03:46 PM

عقب تنبيه "الأرصاد".. "مدني نجران" يدعو مرضى الربو لاتباع الإرشادات

نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية حتى 10 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران إلى اتباع الإرشادات اللازمة، بعد تنبيه صادر عن "الأرصاد"، خاصة من مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل "مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة" تستمر الحالة حتى الساعة 10 مساءً.

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