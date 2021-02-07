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أمانة جدة تشترط تطبيق "توكلنا" لدخول المباني التابعة لها

رصد 579 مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا

اشترطت أمانة جدة عدم السماح بدخول الموظفين والزوار والمراجعين للأمانة إلا بالتأكد من وجود تطبيق "توكلنا" عند الدخول، وذلك في إطار الجهود المستمرة للأمانة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أنه يتعين على منسوبي ومنسوبات الأمانة والمراجعين التعاون في إبراز تطبيق "توكلنا" لتسهيل عملية المتابعة، وكذلك التزام الأشخاص المصابين بالعزل المنزلي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن أمانة جدة فعلت خدمة "موعد" للعملاء، التي تتيح طلب حجز موعد إلكتروني لزيارة مبنى الأمانة الرئيس والبلديات الفرعية، والاستعلام عن المواعيد الخاصة بالمراجعين بكل سهولة، وذلك في إطار سعي الأمانة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل عن بعد، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

رصد 579 مخالفة

رصدت أمانة محافظة جدة منذ بداية فبراير الجاري 579 مخالفة تتعلق بعدم تطبيق البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فيما أغلقت 236 محلًا تجاريًا في نطاق 19 بلدية فرعية بمشاركة من وزارة الداخلية، ووزارة التجارة، وهيئة الغذاء والدواء.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، أن الفرق الميدانية نفذت جولات رقابية على المحال والأسواق وقاعات الأفراح للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، والتباعد بين المتسوقين، مثمنةً دور مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تشترط تطبيق "توكلنا" لدخول المباني التابعة لها
سبق

اشترطت أمانة جدة عدم السماح بدخول الموظفين والزوار والمراجعين للأمانة إلا بالتأكد من وجود تطبيق "توكلنا" عند الدخول، وذلك في إطار الجهود المستمرة للأمانة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أنه يتعين على منسوبي ومنسوبات الأمانة والمراجعين التعاون في إبراز تطبيق "توكلنا" لتسهيل عملية المتابعة، وكذلك التزام الأشخاص المصابين بالعزل المنزلي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن أمانة جدة فعلت خدمة "موعد" للعملاء، التي تتيح طلب حجز موعد إلكتروني لزيارة مبنى الأمانة الرئيس والبلديات الفرعية، والاستعلام عن المواعيد الخاصة بالمراجعين بكل سهولة، وذلك في إطار سعي الأمانة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل عن بعد، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

رصد 579 مخالفة

رصدت أمانة محافظة جدة منذ بداية فبراير الجاري 579 مخالفة تتعلق بعدم تطبيق البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فيما أغلقت 236 محلًا تجاريًا في نطاق 19 بلدية فرعية بمشاركة من وزارة الداخلية، ووزارة التجارة، وهيئة الغذاء والدواء.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، أن الفرق الميدانية نفذت جولات رقابية على المحال والأسواق وقاعات الأفراح للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، والتباعد بين المتسوقين، مثمنةً دور مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
04:39 PM

أمانة جدة تشترط تطبيق "توكلنا" لدخول المباني التابعة لها

رصد 579 مخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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اشترطت أمانة جدة عدم السماح بدخول الموظفين والزوار والمراجعين للأمانة إلا بالتأكد من وجود تطبيق "توكلنا" عند الدخول، وذلك في إطار الجهود المستمرة للأمانة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أنه يتعين على منسوبي ومنسوبات الأمانة والمراجعين التعاون في إبراز تطبيق "توكلنا" لتسهيل عملية المتابعة، وكذلك التزام الأشخاص المصابين بالعزل المنزلي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن أمانة جدة فعلت خدمة "موعد" للعملاء، التي تتيح طلب حجز موعد إلكتروني لزيارة مبنى الأمانة الرئيس والبلديات الفرعية، والاستعلام عن المواعيد الخاصة بالمراجعين بكل سهولة، وذلك في إطار سعي الأمانة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل عن بعد، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

رصد 579 مخالفة

رصدت أمانة محافظة جدة منذ بداية فبراير الجاري 579 مخالفة تتعلق بعدم تطبيق البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فيما أغلقت 236 محلًا تجاريًا في نطاق 19 بلدية فرعية بمشاركة من وزارة الداخلية، ووزارة التجارة، وهيئة الغذاء والدواء.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، أن الفرق الميدانية نفذت جولات رقابية على المحال والأسواق وقاعات الأفراح للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، والتباعد بين المتسوقين، مثمنةً دور مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

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