المسند: "رهو" المتميزة مستمرة.. وأمطارها بهذه المناطق

الأرصاد توقعت هطولات رعدية من متوسطة إلى غزيرة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار هطولات الحالة المطرية "رهو" على عدد من المناطق اليوم .



وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم #السبت حالة #رهو المطرية المتميزة مستمرة، ومن المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة، وقد تمتد ناحية منطقة #المدينة وغرب #نجران .



وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ومرتفعات المدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.