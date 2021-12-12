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مصر تسجّل 49 وفاة جديدة بكورونا و43 ضحية بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية، 15 إصابة جديدة بالفيروس المتحور "أوميكرون"، و6689 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و43 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان لها، اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس المتحور في البلاد بلغ 90 مصاباً، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا 517 ألفاً و271، وحصيلة الوفيات 4253.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 49 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 368335، من ضمنهم 306106 حالات تمّ شفاؤها، و21015 حالة وفاة.

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مصر تسجّل 49 وفاة جديدة بكورونا و43 ضحية بكوريا الجنوبية
سبق

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية، 15 إصابة جديدة بالفيروس المتحور "أوميكرون"، و6689 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و43 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان لها، اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس المتحور في البلاد بلغ 90 مصاباً، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا 517 ألفاً و271، وحصيلة الوفيات 4253.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 49 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 368335، من ضمنهم 306106 حالات تمّ شفاؤها، و21015 حالة وفاة.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
08:26 AM

مصر تسجّل 49 وفاة جديدة بكورونا و43 ضحية بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية، 15 إصابة جديدة بالفيروس المتحور "أوميكرون"، و6689 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و43 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان لها، اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس المتحور في البلاد بلغ 90 مصاباً، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا 517 ألفاً و271، وحصيلة الوفيات 4253.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 49 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 368335، من ضمنهم 306106 حالات تمّ شفاؤها، و21015 حالة وفاة.

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