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"مدني جازان": سقوط مقذوف حوثي في قرية حدودية بجازان ينتج منه أضرار عدة.. ولا إصابات

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري، أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وأوضح أنه بمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط مقذوف عسكري في فناء أحد المنازل، نتج منه تضرر المنزل وعدد من المركبات المدنية بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، دون حدوث أي إصابات -ولله الحمد-.

كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان": سقوط مقذوف حوثي في قرية حدودية بجازان ينتج منه أضرار عدة.. ولا إصابات
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري، أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وأوضح أنه بمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط مقذوف عسكري في فناء أحد المنازل، نتج منه تضرر المنزل وعدد من المركبات المدنية بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، دون حدوث أي إصابات -ولله الحمد-.

كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
12:29 AM
اخر تعديل
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
08:33 PM

"مدني جازان": سقوط مقذوف حوثي في قرية حدودية بجازان ينتج منه أضرار عدة.. ولا إصابات

A A A
فهد كاملي - الرياض
4
15,666

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري، أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وأوضح أنه بمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط مقذوف عسكري في فناء أحد المنازل، نتج منه تضرر المنزل وعدد من المركبات المدنية بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، دون حدوث أي إصابات -ولله الحمد-.

كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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