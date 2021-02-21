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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 110.93 مليون شخص

سُجّلت الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق

بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم ما يزيد على 110.93 مليون شخص، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة من الوباء إلى مليونين و560 ألفاً و769 وفاة، وفق إحصاء لـ"رويترز".

وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.

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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 110.93 مليون شخص
سبق

بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم ما يزيد على 110.93 مليون شخص، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة من الوباء إلى مليونين و560 ألفاً و769 وفاة، وفق إحصاء لـ"رويترز".

وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
09:07 AM

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 110.93 مليون شخص

سُجّلت الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم ما يزيد على 110.93 مليون شخص، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة من الوباء إلى مليونين و560 ألفاً و769 وفاة، وفق إحصاء لـ"رويترز".

وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.

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