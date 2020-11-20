النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهند تسجل 45882 إصابة جديدة بكورونا و584 وفاة

بلغ إجمالي الضحايا 132162 حالة

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 45882 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و584 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9004365 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 132162 حالة وفاة.

الهند فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الهند تسجل 45882 إصابة جديدة بكورونا و584 وفاة
سبق

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 45882 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و584 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9004365 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 132162 حالة وفاة.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
02:10 PM

الهند تسجل 45882 إصابة جديدة بكورونا و584 وفاة

بلغ إجمالي الضحايا 132162 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
96

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 45882 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و584 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9004365 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 132162 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,961
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,130
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,583
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,418

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة