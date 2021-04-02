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"مشاط": الحج رصدت اليوم عددًا من مخالفي إجراءات تصاريح العمرة والصلاة

دعا إلى ضرورة التأكد من حصولهم على التصريح النظامي من تطبيق "اعتمرنا"

رصدت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، حالات متعددة من المعتمرين والمصلين الذين توافدوا إلى مراكز استقبال المعتمرين عند الحرم المكي، وهم لا يحملون التصاريح النظامية المحددة بالوقت النظامي من خلال تطبيق "اعتمرنا".

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط: على الفور تم التنسيق مع الجهات المعنية والتوضيح للمخالفين بعدم صلاحية التصاريح غير النظامية أو غير الملتزمين بالقدوم حسب الوقت المحدد مسبقًا؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وأضاف: يهدف لأخذ التصريح النظامي من تطبيق "اعتمرنا" وقدومهم حسب الوقت المحدد إلى تحقيق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ودعا "مشاط" جميع قاصدي بيت الله الحرام إلى ضرورة التأكد من حصولهم على التصريح النظامي من تطبيق "اعتمرنا"، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسمية، التي تستدعي إصدار التصاريح الوهمية وضرورة إبلاغ الجهات المختصة عنهم.

وشدّد على ضرورة حضور المعتمرين والمصلين الحاملين التصاريح النظامية إلى مراكز النقل التي قامت الوزارة باستحداثها لتقديم خدمات النقل الآمن والالتزام بالأوقات المحددة مسبقًا في التصريح؛ حفاظًا على سلامة الجميع ولضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.

وزارة الحج والعمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مشاط": الحج رصدت اليوم عددًا من مخالفي إجراءات تصاريح العمرة والصلاة
سبق

رصدت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، حالات متعددة من المعتمرين والمصلين الذين توافدوا إلى مراكز استقبال المعتمرين عند الحرم المكي، وهم لا يحملون التصاريح النظامية المحددة بالوقت النظامي من خلال تطبيق "اعتمرنا".

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط: على الفور تم التنسيق مع الجهات المعنية والتوضيح للمخالفين بعدم صلاحية التصاريح غير النظامية أو غير الملتزمين بالقدوم حسب الوقت المحدد مسبقًا؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وأضاف: يهدف لأخذ التصريح النظامي من تطبيق "اعتمرنا" وقدومهم حسب الوقت المحدد إلى تحقيق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ودعا "مشاط" جميع قاصدي بيت الله الحرام إلى ضرورة التأكد من حصولهم على التصريح النظامي من تطبيق "اعتمرنا"، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسمية، التي تستدعي إصدار التصاريح الوهمية وضرورة إبلاغ الجهات المختصة عنهم.

وشدّد على ضرورة حضور المعتمرين والمصلين الحاملين التصاريح النظامية إلى مراكز النقل التي قامت الوزارة باستحداثها لتقديم خدمات النقل الآمن والالتزام بالأوقات المحددة مسبقًا في التصريح؛ حفاظًا على سلامة الجميع ولضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
05:06 PM

"مشاط": الحج رصدت اليوم عددًا من مخالفي إجراءات تصاريح العمرة والصلاة

دعا إلى ضرورة التأكد من حصولهم على التصريح النظامي من تطبيق "اعتمرنا"

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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1,309

رصدت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، حالات متعددة من المعتمرين والمصلين الذين توافدوا إلى مراكز استقبال المعتمرين عند الحرم المكي، وهم لا يحملون التصاريح النظامية المحددة بالوقت النظامي من خلال تطبيق "اعتمرنا".

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط: على الفور تم التنسيق مع الجهات المعنية والتوضيح للمخالفين بعدم صلاحية التصاريح غير النظامية أو غير الملتزمين بالقدوم حسب الوقت المحدد مسبقًا؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وأضاف: يهدف لأخذ التصريح النظامي من تطبيق "اعتمرنا" وقدومهم حسب الوقت المحدد إلى تحقيق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ودعا "مشاط" جميع قاصدي بيت الله الحرام إلى ضرورة التأكد من حصولهم على التصريح النظامي من تطبيق "اعتمرنا"، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسمية، التي تستدعي إصدار التصاريح الوهمية وضرورة إبلاغ الجهات المختصة عنهم.

وشدّد على ضرورة حضور المعتمرين والمصلين الحاملين التصاريح النظامية إلى مراكز النقل التي قامت الوزارة باستحداثها لتقديم خدمات النقل الآمن والالتزام بالأوقات المحددة مسبقًا في التصريح؛ حفاظًا على سلامة الجميع ولضمان تقديم أفضل الخدمات لهم.

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