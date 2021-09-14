النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

4500 ملاحظة وحدائق.. مطالب بالجملة في "اجتماع بلدي الرياض الـ36"

فيما استعرض أعضاء المجلس مدى ملاءمة المرافق لذوي الإعاقة وكبار السن

ناقش مجلس بلدي الرياض، خلال جلسته الثالثة والثمانين، أبرز متابعات قرارات المجلس خلال الفترة الماضية، ومنها إفادة إدارة الحدائق بالأمانة بإدراج عدد 4 مواقع مخصصة كحدائق لتنفيذها في حي البيان ضمن مشاريع العام 2023م، إضافة إلى عرض إحصائية مشاركة أعضاء المجلس في برنامج "راصد" وتفعيل دور المجلس في حملة معالجة التشوه البصري.

واطلع أعضاء المجلس على الإفادات الواردة من الأمانة، بشأن معالجة الملاحظات الفنية والتشغيلية في سوق اللحوم بالبطحاء، والإجراءات المتخذة حيالها، وعلى نتائج استبانة (برنامج أولويات أحيائنا)؛ حيث بلغ عدد الملاحظات الواردة أكثر من 4500 ملاحظة، موزعة بحسب نطاق البلديات الفرعية، إضافة إلى استعراض تقرير تحليل بلاغات مركز طوارئ الأمانة (940)، ومطالب أهالي مخطط الخير شمال الرياض من نقص الخدمات في الحي، ومطالب أهالي حي الحزم بنمار حيث أوصى المجلس بمخاطبة الأمانة للعمل على معالجة الملاحظات الواردة من الأهالي.

واستعرض أعضاء المجلس، تقرير زيارة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للمركز الإداري بالحائر، ومطار الملك خالد الدولي، ومدى ملاءمة المرافق البلدية لذوي الإعاقة وكبار السن؛ بهدف تسهيل الوصول الشامل للفئة المستهدفة، بالإضافة إلى تبادل الأفكار وإبداء المرئيات وتقديم الملاحظات التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة، ووافق المجلس على ما ورد في تقارير الزيارات والرفع بها للجهات التي تمت زيارتها.

وحث رئيس المجلس خالد بن عبدالرحمن العريدي، الأعضاء على بذل المزيد من الجهود في أعمال الرصد والرقابة اللاحقة فيما يتعلق بحملة التشوه البصري؛ مؤكدًا الدور الرئيسي للمجالس البلدية في هذه الحملة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
4500 ملاحظة وحدائق.. مطالب بالجملة في "اجتماع بلدي الرياض الـ36"
سبق

ناقش مجلس بلدي الرياض، خلال جلسته الثالثة والثمانين، أبرز متابعات قرارات المجلس خلال الفترة الماضية، ومنها إفادة إدارة الحدائق بالأمانة بإدراج عدد 4 مواقع مخصصة كحدائق لتنفيذها في حي البيان ضمن مشاريع العام 2023م، إضافة إلى عرض إحصائية مشاركة أعضاء المجلس في برنامج "راصد" وتفعيل دور المجلس في حملة معالجة التشوه البصري.

واطلع أعضاء المجلس على الإفادات الواردة من الأمانة، بشأن معالجة الملاحظات الفنية والتشغيلية في سوق اللحوم بالبطحاء، والإجراءات المتخذة حيالها، وعلى نتائج استبانة (برنامج أولويات أحيائنا)؛ حيث بلغ عدد الملاحظات الواردة أكثر من 4500 ملاحظة، موزعة بحسب نطاق البلديات الفرعية، إضافة إلى استعراض تقرير تحليل بلاغات مركز طوارئ الأمانة (940)، ومطالب أهالي مخطط الخير شمال الرياض من نقص الخدمات في الحي، ومطالب أهالي حي الحزم بنمار حيث أوصى المجلس بمخاطبة الأمانة للعمل على معالجة الملاحظات الواردة من الأهالي.

واستعرض أعضاء المجلس، تقرير زيارة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للمركز الإداري بالحائر، ومطار الملك خالد الدولي، ومدى ملاءمة المرافق البلدية لذوي الإعاقة وكبار السن؛ بهدف تسهيل الوصول الشامل للفئة المستهدفة، بالإضافة إلى تبادل الأفكار وإبداء المرئيات وتقديم الملاحظات التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة، ووافق المجلس على ما ورد في تقارير الزيارات والرفع بها للجهات التي تمت زيارتها.

وحث رئيس المجلس خالد بن عبدالرحمن العريدي، الأعضاء على بذل المزيد من الجهود في أعمال الرصد والرقابة اللاحقة فيما يتعلق بحملة التشوه البصري؛ مؤكدًا الدور الرئيسي للمجالس البلدية في هذه الحملة.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
11:41 AM

4500 ملاحظة وحدائق.. مطالب بالجملة في "اجتماع بلدي الرياض الـ36"

فيما استعرض أعضاء المجلس مدى ملاءمة المرافق لذوي الإعاقة وكبار السن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
180

ناقش مجلس بلدي الرياض، خلال جلسته الثالثة والثمانين، أبرز متابعات قرارات المجلس خلال الفترة الماضية، ومنها إفادة إدارة الحدائق بالأمانة بإدراج عدد 4 مواقع مخصصة كحدائق لتنفيذها في حي البيان ضمن مشاريع العام 2023م، إضافة إلى عرض إحصائية مشاركة أعضاء المجلس في برنامج "راصد" وتفعيل دور المجلس في حملة معالجة التشوه البصري.

واطلع أعضاء المجلس على الإفادات الواردة من الأمانة، بشأن معالجة الملاحظات الفنية والتشغيلية في سوق اللحوم بالبطحاء، والإجراءات المتخذة حيالها، وعلى نتائج استبانة (برنامج أولويات أحيائنا)؛ حيث بلغ عدد الملاحظات الواردة أكثر من 4500 ملاحظة، موزعة بحسب نطاق البلديات الفرعية، إضافة إلى استعراض تقرير تحليل بلاغات مركز طوارئ الأمانة (940)، ومطالب أهالي مخطط الخير شمال الرياض من نقص الخدمات في الحي، ومطالب أهالي حي الحزم بنمار حيث أوصى المجلس بمخاطبة الأمانة للعمل على معالجة الملاحظات الواردة من الأهالي.

واستعرض أعضاء المجلس، تقرير زيارة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للمركز الإداري بالحائر، ومطار الملك خالد الدولي، ومدى ملاءمة المرافق البلدية لذوي الإعاقة وكبار السن؛ بهدف تسهيل الوصول الشامل للفئة المستهدفة، بالإضافة إلى تبادل الأفكار وإبداء المرئيات وتقديم الملاحظات التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة، ووافق المجلس على ما ورد في تقارير الزيارات والرفع بها للجهات التي تمت زيارتها.

وحث رئيس المجلس خالد بن عبدالرحمن العريدي، الأعضاء على بذل المزيد من الجهود في أعمال الرصد والرقابة اللاحقة فيما يتعلق بحملة التشوه البصري؛ مؤكدًا الدور الرئيسي للمجالس البلدية في هذه الحملة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,634
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,625
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,996

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة