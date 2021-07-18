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بالفيديو.. سقوط البيوت في أحياء قديمة بالأفلاج بسبب غزارة الأمطار

الأهالي: لم يسبق أن شاهدناها بهذه الغزارة في فصل الصيف

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على مركز البديع جنوب الأفلاج ٣٥ كلم في تهدم البيوت في الأحياء القديمة؛ نظرًا لشدتها وتجمُّعها في الأحياء القديمة بشكل كثيف.

واستغرب أهالي مركز البدع غزارة تلك الأمطار، وأكدوا أنهم لم يسبق أن شاهدوا مثلها في الغزارة في فصل الصيف.

يذكر أن السحب الممطرة تؤثر على أجزاء من مناطق جنوب مدينة الرياض والمناطق الجنوبية من المملكة؛ وتعد نادرة في حدوثها في مثل هذا التوقيت من العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. سقوط البيوت في أحياء قديمة بالأفلاج بسبب غزارة الأمطار
سبق

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على مركز البديع جنوب الأفلاج ٣٥ كلم في تهدم البيوت في الأحياء القديمة؛ نظرًا لشدتها وتجمُّعها في الأحياء القديمة بشكل كثيف.

واستغرب أهالي مركز البدع غزارة تلك الأمطار، وأكدوا أنهم لم يسبق أن شاهدوا مثلها في الغزارة في فصل الصيف.

يذكر أن السحب الممطرة تؤثر على أجزاء من مناطق جنوب مدينة الرياض والمناطق الجنوبية من المملكة؛ وتعد نادرة في حدوثها في مثل هذا التوقيت من العام.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
04:49 PM

بالفيديو.. سقوط البيوت في أحياء قديمة بالأفلاج بسبب غزارة الأمطار

الأهالي: لم يسبق أن شاهدناها بهذه الغزارة في فصل الصيف

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فلاح الجوفان - الرياض
6
27,622

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم على مركز البديع جنوب الأفلاج ٣٥ كلم في تهدم البيوت في الأحياء القديمة؛ نظرًا لشدتها وتجمُّعها في الأحياء القديمة بشكل كثيف.

واستغرب أهالي مركز البدع غزارة تلك الأمطار، وأكدوا أنهم لم يسبق أن شاهدوا مثلها في الغزارة في فصل الصيف.

يذكر أن السحب الممطرة تؤثر على أجزاء من مناطق جنوب مدينة الرياض والمناطق الجنوبية من المملكة؛ وتعد نادرة في حدوثها في مثل هذا التوقيت من العام.

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