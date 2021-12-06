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برعاية أمير المنطقة.. انطلاق فعاليات منتدى التطوع الثالث بحائل

يستمر 3 أيام ويقدّم ورش عمل متخصصة

انطلق، أمس الأحد، منتدى التطوع الثالث بحائل بعنوان "التطوع وازدهار المجتمعات" في مقر النادي الأدبي، بالتزامن مع يوم التطوع السعودي والعالمي.

يأتي المنتدى برعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، وبإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، ورعاية شركة أسمنت حائل للسنة الثالثة على التوالي، وتنظيم جمعية فخر للأعمال التطوعية.

بدأ المنتدى يومه الأول باستقبال زوار ومتحدثي المؤتمر الرئيسي، ثم جولة تعريفية على مسار التطوع التفاعلي، ومعارض الفرص التطوعية التي شارك فيها 17 جهة حكومية وأهلية.

وبدأت مجريات المؤتمر الرئيسي للمنتدى، بحضور نخبة من رواد العمل التطوعي بالمملكة، وكانت البداية مع الدكتور عبدالله الفوزان، والذي قدّم ورقة بحثَ خلالها فلسفة العمل التطوعي وتأثيره على المجتمع، وذكر فيها "أن بداية الفرد التطوعي من البيئة، والخبرات المتراكمة من تجارب فردية وجماعية؛ لتكون سبباً في تشكيل عقلية التطوع".

وقدّمت الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود ورقة عمل "التقنيات الحديثة ودورها في إدارة وتفعيل العمل التطوعي في القرن 21" تطرقت فيها إلى دور التقنية في إثراء العمل التطوعي.

وتلاها همام الجريد الذي طرح ورقة عمل بعنوان "التنمية الإبداعية للعمل التطوعي"، ناقش فيها مجموعة من الأفكار الرئيسية التي تلعب دوراً كبيراً في نجاح العمل التطوعي.

كما قدّم الدكتور طلال السيف ورقة عمل عن الدور البنائي للعمل التطوعي في المجتمع وآثاره بعنوان "أهمية التطوع في بناء الفرد وازدهار المجتمعات" أكد فيها أهمية رفع مستوى الوعي لدى الشباب بالعمل التطوعي، وتبيان فوائده على الفرد والمجتمع.

واختُتم المؤتمر بورقة عمل بعنوان "العمل التطوعي الميداني" قدمتها فوزية الطوالة، وسلطت الضوء فيها على العمل التطوعي ومكانته في رؤية 2030، وعرضت خلالها تجارب المملكة في العمل التطوعي الميداني، وكان من ضمنها تجربة فريق برق، وتجربة وزارة الصحة، بالإضافة إلى تجربة التطوع الميداني في سيول جدة.

وأدار حوار المؤتمر الدكتور عبدالمحسن السكيبي، ويستمر منتدى التطوع الثالث بحائل لمدة ثلاث أيام ويقدّم ورش عمل متخصصة في إثراء التجربة التطوعية، ويختتم بتشريف أمير المنطقة يوم غد الثلاثاء.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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برعاية أمير المنطقة.. انطلاق فعاليات منتدى التطوع الثالث بحائل
سبق

انطلق، أمس الأحد، منتدى التطوع الثالث بحائل بعنوان "التطوع وازدهار المجتمعات" في مقر النادي الأدبي، بالتزامن مع يوم التطوع السعودي والعالمي.

يأتي المنتدى برعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، وبإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، ورعاية شركة أسمنت حائل للسنة الثالثة على التوالي، وتنظيم جمعية فخر للأعمال التطوعية.

بدأ المنتدى يومه الأول باستقبال زوار ومتحدثي المؤتمر الرئيسي، ثم جولة تعريفية على مسار التطوع التفاعلي، ومعارض الفرص التطوعية التي شارك فيها 17 جهة حكومية وأهلية.

وبدأت مجريات المؤتمر الرئيسي للمنتدى، بحضور نخبة من رواد العمل التطوعي بالمملكة، وكانت البداية مع الدكتور عبدالله الفوزان، والذي قدّم ورقة بحثَ خلالها فلسفة العمل التطوعي وتأثيره على المجتمع، وذكر فيها "أن بداية الفرد التطوعي من البيئة، والخبرات المتراكمة من تجارب فردية وجماعية؛ لتكون سبباً في تشكيل عقلية التطوع".

وقدّمت الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود ورقة عمل "التقنيات الحديثة ودورها في إدارة وتفعيل العمل التطوعي في القرن 21" تطرقت فيها إلى دور التقنية في إثراء العمل التطوعي.

وتلاها همام الجريد الذي طرح ورقة عمل بعنوان "التنمية الإبداعية للعمل التطوعي"، ناقش فيها مجموعة من الأفكار الرئيسية التي تلعب دوراً كبيراً في نجاح العمل التطوعي.

كما قدّم الدكتور طلال السيف ورقة عمل عن الدور البنائي للعمل التطوعي في المجتمع وآثاره بعنوان "أهمية التطوع في بناء الفرد وازدهار المجتمعات" أكد فيها أهمية رفع مستوى الوعي لدى الشباب بالعمل التطوعي، وتبيان فوائده على الفرد والمجتمع.

واختُتم المؤتمر بورقة عمل بعنوان "العمل التطوعي الميداني" قدمتها فوزية الطوالة، وسلطت الضوء فيها على العمل التطوعي ومكانته في رؤية 2030، وعرضت خلالها تجارب المملكة في العمل التطوعي الميداني، وكان من ضمنها تجربة فريق برق، وتجربة وزارة الصحة، بالإضافة إلى تجربة التطوع الميداني في سيول جدة.

وأدار حوار المؤتمر الدكتور عبدالمحسن السكيبي، ويستمر منتدى التطوع الثالث بحائل لمدة ثلاث أيام ويقدّم ورش عمل متخصصة في إثراء التجربة التطوعية، ويختتم بتشريف أمير المنطقة يوم غد الثلاثاء.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
07:33 PM

برعاية أمير المنطقة.. انطلاق فعاليات منتدى التطوع الثالث بحائل

يستمر 3 أيام ويقدّم ورش عمل متخصصة

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منصور الشلاقي - الرياض
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انطلق، أمس الأحد، منتدى التطوع الثالث بحائل بعنوان "التطوع وازدهار المجتمعات" في مقر النادي الأدبي، بالتزامن مع يوم التطوع السعودي والعالمي.

يأتي المنتدى برعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، وبإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، ورعاية شركة أسمنت حائل للسنة الثالثة على التوالي، وتنظيم جمعية فخر للأعمال التطوعية.

بدأ المنتدى يومه الأول باستقبال زوار ومتحدثي المؤتمر الرئيسي، ثم جولة تعريفية على مسار التطوع التفاعلي، ومعارض الفرص التطوعية التي شارك فيها 17 جهة حكومية وأهلية.

وبدأت مجريات المؤتمر الرئيسي للمنتدى، بحضور نخبة من رواد العمل التطوعي بالمملكة، وكانت البداية مع الدكتور عبدالله الفوزان، والذي قدّم ورقة بحثَ خلالها فلسفة العمل التطوعي وتأثيره على المجتمع، وذكر فيها "أن بداية الفرد التطوعي من البيئة، والخبرات المتراكمة من تجارب فردية وجماعية؛ لتكون سبباً في تشكيل عقلية التطوع".

وقدّمت الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود ورقة عمل "التقنيات الحديثة ودورها في إدارة وتفعيل العمل التطوعي في القرن 21" تطرقت فيها إلى دور التقنية في إثراء العمل التطوعي.

وتلاها همام الجريد الذي طرح ورقة عمل بعنوان "التنمية الإبداعية للعمل التطوعي"، ناقش فيها مجموعة من الأفكار الرئيسية التي تلعب دوراً كبيراً في نجاح العمل التطوعي.

كما قدّم الدكتور طلال السيف ورقة عمل عن الدور البنائي للعمل التطوعي في المجتمع وآثاره بعنوان "أهمية التطوع في بناء الفرد وازدهار المجتمعات" أكد فيها أهمية رفع مستوى الوعي لدى الشباب بالعمل التطوعي، وتبيان فوائده على الفرد والمجتمع.

واختُتم المؤتمر بورقة عمل بعنوان "العمل التطوعي الميداني" قدمتها فوزية الطوالة، وسلطت الضوء فيها على العمل التطوعي ومكانته في رؤية 2030، وعرضت خلالها تجارب المملكة في العمل التطوعي الميداني، وكان من ضمنها تجربة فريق برق، وتجربة وزارة الصحة، بالإضافة إلى تجربة التطوع الميداني في سيول جدة.

وأدار حوار المؤتمر الدكتور عبدالمحسن السكيبي، ويستمر منتدى التطوع الثالث بحائل لمدة ثلاث أيام ويقدّم ورش عمل متخصصة في إثراء التجربة التطوعية، ويختتم بتشريف أمير المنطقة يوم غد الثلاثاء.

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