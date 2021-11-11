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وزير الرياضة للاعبي الأخضر: ماقصرتوا يا شباب.. صدارتنا مستمرة

بعد التعادل اليوم أمام أستراليا

امتدح وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، المستوى الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام أستراليا، في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم الخميس وانتهى بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال "الفيصل" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" بعد مباراة الأخضر اليوم: "ماقصرتوا يا شباب، صدارتنا مستمرة.. فالنا التوفيق في طريقنا للمونديال".

ولا زال الأخضر السعودي يتربع على قمة مجموعته الثانية برصيد 13 نقطة، يليه المنتخب الأسترالي بـ10 نقاط.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل المنتخب السعودي كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة للاعبي الأخضر: ماقصرتوا يا شباب.. صدارتنا مستمرة
سبق

امتدح وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، المستوى الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام أستراليا، في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم الخميس وانتهى بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال "الفيصل" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" بعد مباراة الأخضر اليوم: "ماقصرتوا يا شباب، صدارتنا مستمرة.. فالنا التوفيق في طريقنا للمونديال".

ولا زال الأخضر السعودي يتربع على قمة مجموعته الثانية برصيد 13 نقطة، يليه المنتخب الأسترالي بـ10 نقاط.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
06:08 PM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
11:05 PM

وزير الرياضة للاعبي الأخضر: ماقصرتوا يا شباب.. صدارتنا مستمرة

بعد التعادل اليوم أمام أستراليا

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
2,244

امتدح وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، المستوى الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام أستراليا، في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم الخميس وانتهى بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال "الفيصل" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" بعد مباراة الأخضر اليوم: "ماقصرتوا يا شباب، صدارتنا مستمرة.. فالنا التوفيق في طريقنا للمونديال".

ولا زال الأخضر السعودي يتربع على قمة مجموعته الثانية برصيد 13 نقطة، يليه المنتخب الأسترالي بـ10 نقاط.

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