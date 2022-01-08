"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة

تشمل عددًا من المحافظات حتى 8 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: (القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.