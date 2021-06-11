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وفاة مستشار الملوك العلّامة ناصر الشثري ونبأ وفاته يتصدّر التواصل الاجتماعي

تُقام الصلاة عليه عصر اليوم بمقبرة العود

تُوفي المستشار في الديوان الملكي، أمس (الخميس)، الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري؛ بعد معاناة مع المرض، وسوف تقام صلاة الجنازة في الساعة الخامسة والنصف عصراً بمقبرة العود بالرياض.

والراحل هو ابن الشيخ العلّامة عبدالعزيز الشثري، ووالد الشيخ سعد الشثري؛ عضو هيئة كبار العلماء في المملكة والمستشار في الديوان الملكي.

وعاصر الشيخ ناصر الشثري؛ عدداً من ملوك المملكة بدءاً من الملك خالد إلى الملك فهد، والملك عبدالله، وصولاً إلى الملك سلمان، حيث تولى منصب المستشار في الديوان الملكي برتبة وزير.

ويحظى "الشثري" بمكانة خاصة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-يحفظه الله- حيث كرّر زيارة الشيخ ناصر؛ عدة مرات للاطمئنان على صحته، حيث كان يعاني مرضاً منذ سنوات عدة، وكانت آخر زيارة عام 2019، كما زار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الشثري هذا العام، لتهنئته بمناسبة عيد الفطر.

وفور نبأ وفاته نعاه عددٌ كبيرٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نقل حمود الشثري؛ ابن الشيخ الراحل نبأ وفاته، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. الوالد الشيخ ناصر الشثري؛ في ذمة الله، مات طائعاً لربه، مُتبعاً سُنة نبيه، وفياً لمليكه، مُحباً لوطنه.

وقال المستشار رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ: إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله معالي والدي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري؛ عزائي لأسرته الكريمة ولمحبيه.

أما الأمير عبدالرحمن بن مساعد، فقال في تغريدة: رحم الله الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري؛ وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وموتانا وموتاكم وصبّر أهله.. أقدم خالص التعازي لأبنائه وأسرته الكريمة.

فيما نعى مدير المكتب الخاص لولي العهد، عضو مجلس إدارة مسك الخيرية، بدر العساكر؛ الشيخ ناصر الشثري؛ قائلاً: الوالد الشيخ ناصر الشثري قامةٌ من الرجال.. منحه الله الحكمة وحسن الرأي والمشورة.. نبيلٌ صادقٌ كريم.. سيرته ومسيرته إخلاصٌ لقادة هذه البلاد ووطنه.

من ناحية أخرى، تصدّر المستشار ناصر الشثري، قائمة أكثر المواضيع بحثاً على محرّك بحث "جوجل" في السعودية، صباح الجمعة، وذلك بعد إعلان الديوان الملكي وفاته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة مستشار الملوك العلّامة ناصر الشثري ونبأ وفاته يتصدّر التواصل الاجتماعي
سبق

تُوفي المستشار في الديوان الملكي، أمس (الخميس)، الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري؛ بعد معاناة مع المرض، وسوف تقام صلاة الجنازة في الساعة الخامسة والنصف عصراً بمقبرة العود بالرياض.

والراحل هو ابن الشيخ العلّامة عبدالعزيز الشثري، ووالد الشيخ سعد الشثري؛ عضو هيئة كبار العلماء في المملكة والمستشار في الديوان الملكي.

وعاصر الشيخ ناصر الشثري؛ عدداً من ملوك المملكة بدءاً من الملك خالد إلى الملك فهد، والملك عبدالله، وصولاً إلى الملك سلمان، حيث تولى منصب المستشار في الديوان الملكي برتبة وزير.

ويحظى "الشثري" بمكانة خاصة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-يحفظه الله- حيث كرّر زيارة الشيخ ناصر؛ عدة مرات للاطمئنان على صحته، حيث كان يعاني مرضاً منذ سنوات عدة، وكانت آخر زيارة عام 2019، كما زار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الشثري هذا العام، لتهنئته بمناسبة عيد الفطر.

وفور نبأ وفاته نعاه عددٌ كبيرٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نقل حمود الشثري؛ ابن الشيخ الراحل نبأ وفاته، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. الوالد الشيخ ناصر الشثري؛ في ذمة الله، مات طائعاً لربه، مُتبعاً سُنة نبيه، وفياً لمليكه، مُحباً لوطنه.

وقال المستشار رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ: إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله معالي والدي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري؛ عزائي لأسرته الكريمة ولمحبيه.

أما الأمير عبدالرحمن بن مساعد، فقال في تغريدة: رحم الله الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري؛ وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وموتانا وموتاكم وصبّر أهله.. أقدم خالص التعازي لأبنائه وأسرته الكريمة.

فيما نعى مدير المكتب الخاص لولي العهد، عضو مجلس إدارة مسك الخيرية، بدر العساكر؛ الشيخ ناصر الشثري؛ قائلاً: الوالد الشيخ ناصر الشثري قامةٌ من الرجال.. منحه الله الحكمة وحسن الرأي والمشورة.. نبيلٌ صادقٌ كريم.. سيرته ومسيرته إخلاصٌ لقادة هذه البلاد ووطنه.

من ناحية أخرى، تصدّر المستشار ناصر الشثري، قائمة أكثر المواضيع بحثاً على محرّك بحث "جوجل" في السعودية، صباح الجمعة، وذلك بعد إعلان الديوان الملكي وفاته.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
01:59 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
02:47 PM

وفاة مستشار الملوك العلّامة ناصر الشثري ونبأ وفاته يتصدّر التواصل الاجتماعي

تُقام الصلاة عليه عصر اليوم بمقبرة العود

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
5,212

تُوفي المستشار في الديوان الملكي، أمس (الخميس)، الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري؛ بعد معاناة مع المرض، وسوف تقام صلاة الجنازة في الساعة الخامسة والنصف عصراً بمقبرة العود بالرياض.

والراحل هو ابن الشيخ العلّامة عبدالعزيز الشثري، ووالد الشيخ سعد الشثري؛ عضو هيئة كبار العلماء في المملكة والمستشار في الديوان الملكي.

وعاصر الشيخ ناصر الشثري؛ عدداً من ملوك المملكة بدءاً من الملك خالد إلى الملك فهد، والملك عبدالله، وصولاً إلى الملك سلمان، حيث تولى منصب المستشار في الديوان الملكي برتبة وزير.

ويحظى "الشثري" بمكانة خاصة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-يحفظه الله- حيث كرّر زيارة الشيخ ناصر؛ عدة مرات للاطمئنان على صحته، حيث كان يعاني مرضاً منذ سنوات عدة، وكانت آخر زيارة عام 2019، كما زار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الشثري هذا العام، لتهنئته بمناسبة عيد الفطر.

وفور نبأ وفاته نعاه عددٌ كبيرٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نقل حمود الشثري؛ ابن الشيخ الراحل نبأ وفاته، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. الوالد الشيخ ناصر الشثري؛ في ذمة الله، مات طائعاً لربه، مُتبعاً سُنة نبيه، وفياً لمليكه، مُحباً لوطنه.

وقال المستشار رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ: إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله معالي والدي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري؛ عزائي لأسرته الكريمة ولمحبيه.

أما الأمير عبدالرحمن بن مساعد، فقال في تغريدة: رحم الله الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري؛ وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وموتانا وموتاكم وصبّر أهله.. أقدم خالص التعازي لأبنائه وأسرته الكريمة.

فيما نعى مدير المكتب الخاص لولي العهد، عضو مجلس إدارة مسك الخيرية، بدر العساكر؛ الشيخ ناصر الشثري؛ قائلاً: الوالد الشيخ ناصر الشثري قامةٌ من الرجال.. منحه الله الحكمة وحسن الرأي والمشورة.. نبيلٌ صادقٌ كريم.. سيرته ومسيرته إخلاصٌ لقادة هذه البلاد ووطنه.

من ناحية أخرى، تصدّر المستشار ناصر الشثري، قائمة أكثر المواضيع بحثاً على محرّك بحث "جوجل" في السعودية، صباح الجمعة، وذلك بعد إعلان الديوان الملكي وفاته.

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