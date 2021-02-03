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"تعليم سراة عبيدة" يُشدّد على تطبيق الاحترازات و"الكمامات" "وتوكلنا" و"تباعد"

شدّد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، على ضرورة مواصلة تطبيق البروتوكولات والاحترازات الوقائية والصحية في جميع المباني المدرسية والتعليمية التي أقرتها الجهات المعنية؛ بما يسهم في سلامة الجميع؛ وعدم السماح بالدخول للمباني التعليمية إلا بارتداء الكمامة وتطبيق "توكلنا" و"تباعد"، وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية.

وأكد "العلكمي" الدور المهم لمديري الإدارات ومكتب التعليم بالفرشة والمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم، والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل، بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية المدرسية، وترسيخ مبادئ السلامة والصحة لدى الجميع.

وأبان حِرص إدارة التعليم على تطبيق هذه البرتوكولات والإجراءات الوقائية باستمرار؛ مشيرا بأنه تم تأمين أجهزة قياس الحرارة، وتوفير المعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية والمدرسية، ومنع التجمعات.

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"تعليم سراة عبيدة" يُشدّد على تطبيق الاحترازات و"الكمامات" "وتوكلنا" و"تباعد"
سبق

شدّد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، على ضرورة مواصلة تطبيق البروتوكولات والاحترازات الوقائية والصحية في جميع المباني المدرسية والتعليمية التي أقرتها الجهات المعنية؛ بما يسهم في سلامة الجميع؛ وعدم السماح بالدخول للمباني التعليمية إلا بارتداء الكمامة وتطبيق "توكلنا" و"تباعد"، وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية.

وأكد "العلكمي" الدور المهم لمديري الإدارات ومكتب التعليم بالفرشة والمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم، والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل، بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية المدرسية، وترسيخ مبادئ السلامة والصحة لدى الجميع.

وأبان حِرص إدارة التعليم على تطبيق هذه البرتوكولات والإجراءات الوقائية باستمرار؛ مشيرا بأنه تم تأمين أجهزة قياس الحرارة، وتوفير المعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية والمدرسية، ومنع التجمعات.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
06:54 PM

"تعليم سراة عبيدة" يُشدّد على تطبيق الاحترازات و"الكمامات" "وتوكلنا" و"تباعد"

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علي حفول - سراة عبيدة
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شدّد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، على ضرورة مواصلة تطبيق البروتوكولات والاحترازات الوقائية والصحية في جميع المباني المدرسية والتعليمية التي أقرتها الجهات المعنية؛ بما يسهم في سلامة الجميع؛ وعدم السماح بالدخول للمباني التعليمية إلا بارتداء الكمامة وتطبيق "توكلنا" و"تباعد"، وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية.

وأكد "العلكمي" الدور المهم لمديري الإدارات ومكتب التعليم بالفرشة والمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم، والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل، بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية المدرسية، وترسيخ مبادئ السلامة والصحة لدى الجميع.

وأبان حِرص إدارة التعليم على تطبيق هذه البرتوكولات والإجراءات الوقائية باستمرار؛ مشيرا بأنه تم تأمين أجهزة قياس الحرارة، وتوفير المعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية والمدرسية، ومنع التجمعات.

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