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أستراليا تسقط فيتنام برباعية.. واليابان تهزم الصين بثنائية

في تصفيات مونديال "قطر2022"

حقق منتخب اليابان الأول لكرة القدم فوزاً ثميناً على نظيره الصين بهدفين دون مقابل، اليوم الخميس، على ملعب سايتاما 2022 في سايتاما، ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.

وضمن ذات المجموعة، فازت أستراليا على فيتنام 4-0 على ملعب ريكتانغولار في ملبورن.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 15 نقطة من سبع مباريات لليابان و14 لأستراليا و7 لعمان و4 للصين، في حين بقي فيتنام خالياً من النقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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أستراليا تسقط فيتنام برباعية.. واليابان تهزم الصين بثنائية
سبق

حقق منتخب اليابان الأول لكرة القدم فوزاً ثميناً على نظيره الصين بهدفين دون مقابل، اليوم الخميس، على ملعب سايتاما 2022 في سايتاما، ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.

وضمن ذات المجموعة، فازت أستراليا على فيتنام 4-0 على ملعب ريكتانغولار في ملبورن.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 15 نقطة من سبع مباريات لليابان و14 لأستراليا و7 لعمان و4 للصين، في حين بقي فيتنام خالياً من النقاط.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
04:54 PM

أستراليا تسقط فيتنام برباعية.. واليابان تهزم الصين بثنائية

في تصفيات مونديال "قطر2022"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق منتخب اليابان الأول لكرة القدم فوزاً ثميناً على نظيره الصين بهدفين دون مقابل، اليوم الخميس، على ملعب سايتاما 2022 في سايتاما، ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.

وضمن ذات المجموعة، فازت أستراليا على فيتنام 4-0 على ملعب ريكتانغولار في ملبورن.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 15 نقطة من سبع مباريات لليابان و14 لأستراليا و7 لعمان و4 للصين، في حين بقي فيتنام خالياً من النقاط.

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