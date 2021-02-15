كورونا في 3 دول.. البرازيل تسجل 24759 إصابة و713 وفاة جديدة بكورونا

611 إصابة إضافية بمصر و2130 حالة بلبنان

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد، تسجيل 24759 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 713 حالة وفاة أخرى.

وذكرت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت أكثر من 9.8 ملايين إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة؛ في الوقت الذي ارتفع فيه العدد الرسمي للوفيات إلى 239245 حالة.

مصر

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 59 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 173813 حالةً من ضمنهم 134960 حالة تم شفاؤها، و9994 حالة وفاة.

لبنان

سجلت لبنان 2130 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 339122 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 239293؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3993 حالة بعد تسجيل 32 حالة وفاة.