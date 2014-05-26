"الصفيان" يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ 14

رفع محمد بن عبد العزيز الصفيان، الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بترقيته إلى المرتبة الرابعة عشرة، على وظيفة وكيل الأمين لشؤون البلديات بأمانة المنطقة الشرقية.

وأعرب "الصفيان" عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية، من لدن القيادة الرشيدة. كما أعرب عن امتنانه للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

ورفع محمد الصفيان تقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، على دعمه ومساندته للقطاع البلدي، وشكره أيضًا لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على تحفيزه ودعمه له ولكل منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، سائلاً المولى –عز وجل -التوفيق والنجاح في أداء عمله لخدمة الوطن الغالي.

يُذكر أن محمد الصفيان، قد تقلد عدة مناصب في قطاعات الدولة المختلفة، وكان آخرها وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، ويعد من الكفاءات المتميزة في مجال عمله، في خدمة الوطن.