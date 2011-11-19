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إمارة تبوك تدعو الأهالي إلى حضور حفل استقبال الملك .. و"المرور": اسلكوا هذه الطرق

قالت عبر دعوتها: توفير مقاعد مخصّصة للنساء ويُقام بمدينة الملك خالد الرياضية

وجّهت إمارة منطقة تبوك، اليوم، دعوة عامة لأهالي المنطقة لحضور الحفل المقام مساء اليوم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة زيارته للمنطقة، مشيرة إلى توفير مقاعد مخصّصة للنساء.

وقالت إدارة مرور منطقة تبوك: الطريق الأول المؤدي إلى مدينة الملك خالد الرياضية هو طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق الملك فيصل "دوّار السنابل"، ثم العودة والنزول على طريق عمر بن الخطاب من خلف المستشفى التخصصي حتى طريق الملك فيصل والدوران من تحت جسر السنابل ومن خلف جامعة الأمير فهد بن سلطان حتى مواقف الاستاد الرياضي.

وأضافت: الطريق الثاني هو طريق الملك سلمان الدائري من بوابة رقم ٣ مروراً بجسر ضباء حتى دوّار السنابل، والدوران إلى الطريق المؤدي خلف جامعة الأمير فهد بن سلطان حتى مواقف الاستاد الرياضي.

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إمارة تبوك تدعو الأهالي إلى حضور حفل استقبال الملك .. و"المرور": اسلكوا هذه الطرق
سبق

وجّهت إمارة منطقة تبوك، اليوم، دعوة عامة لأهالي المنطقة لحضور الحفل المقام مساء اليوم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة زيارته للمنطقة، مشيرة إلى توفير مقاعد مخصّصة للنساء.

وقالت إدارة مرور منطقة تبوك: الطريق الأول المؤدي إلى مدينة الملك خالد الرياضية هو طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق الملك فيصل "دوّار السنابل"، ثم العودة والنزول على طريق عمر بن الخطاب من خلف المستشفى التخصصي حتى طريق الملك فيصل والدوران من تحت جسر السنابل ومن خلف جامعة الأمير فهد بن سلطان حتى مواقف الاستاد الرياضي.

وأضافت: الطريق الثاني هو طريق الملك سلمان الدائري من بوابة رقم ٣ مروراً بجسر ضباء حتى دوّار السنابل، والدوران إلى الطريق المؤدي خلف جامعة الأمير فهد بن سلطان حتى مواقف الاستاد الرياضي.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
01:27 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
03:24 PM

إمارة تبوك تدعو الأهالي إلى حضور حفل استقبال الملك .. و"المرور": اسلكوا هذه الطرق

قالت عبر دعوتها: توفير مقاعد مخصّصة للنساء ويُقام بمدينة الملك خالد الرياضية

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
6,924

وجّهت إمارة منطقة تبوك، اليوم، دعوة عامة لأهالي المنطقة لحضور الحفل المقام مساء اليوم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة زيارته للمنطقة، مشيرة إلى توفير مقاعد مخصّصة للنساء.

وقالت إدارة مرور منطقة تبوك: الطريق الأول المؤدي إلى مدينة الملك خالد الرياضية هو طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق الملك فيصل "دوّار السنابل"، ثم العودة والنزول على طريق عمر بن الخطاب من خلف المستشفى التخصصي حتى طريق الملك فيصل والدوران من تحت جسر السنابل ومن خلف جامعة الأمير فهد بن سلطان حتى مواقف الاستاد الرياضي.

وأضافت: الطريق الثاني هو طريق الملك سلمان الدائري من بوابة رقم ٣ مروراً بجسر ضباء حتى دوّار السنابل، والدوران إلى الطريق المؤدي خلف جامعة الأمير فهد بن سلطان حتى مواقف الاستاد الرياضي.

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