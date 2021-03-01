النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 317 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية

انطلاق فعاليات اليوم العالمي لـ"المدني" 2021 في تبوك

عبر تقديم عدة أنشطة لتعزيز مفهوم السلامة الوقائية

برعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، دشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، اليوم، انطلاقة فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني 2021" بالمنطقة.

وجاء تدشين الحدث هذا العام تحت شعار "يد تبني ويد تحمي"، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد ناصر بن عبدالله القويزاني وعدد من قيادات مديرية المنطقة؛ وذلك بمقر قاعة الاجتماعات في إمارة المنطقة.

واطلع وكيل إمارة المنطقة على عرض تقديمي عن خطة مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك لليوم العالمي، كما شاهد عرضًا مرئيًّا يحاكي شعار الفعالية التي سيتم من خلالها إيصال رسالة اليوم العالمي للدفاع المدني وتعزيز الوعي المجتمعي.

وستنظم المديرية العديد من الفعاليات التوعوية وورش العمل "عن بُعد" عن السلامة في المنشآت التعليمية والسلامة في المنشآت الصناعية والسلامة في المنشآت الصحية وكود البناء السعودي والسلامة المهنية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والفِرَق التطوعية ذات العلاقة بالمنطقة.

وتستهدف الفعاليات تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية، من خلال الاستفادة من الوسائل الحديثة الإلكترونية والمنصات التعليمية والمعاهد ووسائل الإعلام المختلفة؛ لإيصال الرسائل التوعية الصحيحة الوقائية والتحذيرية والإرشادية، لتحقيق شراكات مجتمعية بين مختلف الجهات وتوحيد الجهود لنقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية لكل المواطنين والمقيمين.

وتحتفي مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بهذا اليوم، كمثيلاتها في جميع مناطق المملكة؛ تقديرًا لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.

وفي نهاية التدشين؛ سلم وكيل إمارة منطقة تبوك الدروع التكريمية للمشاركين والفِرَق التطوعية، كما تسلم درعًا تذكاريًّا من مدير الدفاع المدني بالمنطقة بهذه المناسبة.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انطلاق فعاليات اليوم العالمي لـ"المدني" 2021 في تبوك
سبق

برعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، دشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، اليوم، انطلاقة فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني 2021" بالمنطقة.

وجاء تدشين الحدث هذا العام تحت شعار "يد تبني ويد تحمي"، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد ناصر بن عبدالله القويزاني وعدد من قيادات مديرية المنطقة؛ وذلك بمقر قاعة الاجتماعات في إمارة المنطقة.

واطلع وكيل إمارة المنطقة على عرض تقديمي عن خطة مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك لليوم العالمي، كما شاهد عرضًا مرئيًّا يحاكي شعار الفعالية التي سيتم من خلالها إيصال رسالة اليوم العالمي للدفاع المدني وتعزيز الوعي المجتمعي.

وستنظم المديرية العديد من الفعاليات التوعوية وورش العمل "عن بُعد" عن السلامة في المنشآت التعليمية والسلامة في المنشآت الصناعية والسلامة في المنشآت الصحية وكود البناء السعودي والسلامة المهنية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والفِرَق التطوعية ذات العلاقة بالمنطقة.

وتستهدف الفعاليات تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية، من خلال الاستفادة من الوسائل الحديثة الإلكترونية والمنصات التعليمية والمعاهد ووسائل الإعلام المختلفة؛ لإيصال الرسائل التوعية الصحيحة الوقائية والتحذيرية والإرشادية، لتحقيق شراكات مجتمعية بين مختلف الجهات وتوحيد الجهود لنقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية لكل المواطنين والمقيمين.

وتحتفي مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بهذا اليوم، كمثيلاتها في جميع مناطق المملكة؛ تقديرًا لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.

وفي نهاية التدشين؛ سلم وكيل إمارة منطقة تبوك الدروع التكريمية للمشاركين والفِرَق التطوعية، كما تسلم درعًا تذكاريًّا من مدير الدفاع المدني بالمنطقة بهذه المناسبة.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
02:41 PM

انطلاق فعاليات اليوم العالمي لـ"المدني" 2021 في تبوك

عبر تقديم عدة أنشطة لتعزيز مفهوم السلامة الوقائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
184

برعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، دشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، اليوم، انطلاقة فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني 2021" بالمنطقة.

وجاء تدشين الحدث هذا العام تحت شعار "يد تبني ويد تحمي"، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد ناصر بن عبدالله القويزاني وعدد من قيادات مديرية المنطقة؛ وذلك بمقر قاعة الاجتماعات في إمارة المنطقة.

واطلع وكيل إمارة المنطقة على عرض تقديمي عن خطة مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك لليوم العالمي، كما شاهد عرضًا مرئيًّا يحاكي شعار الفعالية التي سيتم من خلالها إيصال رسالة اليوم العالمي للدفاع المدني وتعزيز الوعي المجتمعي.

وستنظم المديرية العديد من الفعاليات التوعوية وورش العمل "عن بُعد" عن السلامة في المنشآت التعليمية والسلامة في المنشآت الصناعية والسلامة في المنشآت الصحية وكود البناء السعودي والسلامة المهنية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والفِرَق التطوعية ذات العلاقة بالمنطقة.

وتستهدف الفعاليات تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية، من خلال الاستفادة من الوسائل الحديثة الإلكترونية والمنصات التعليمية والمعاهد ووسائل الإعلام المختلفة؛ لإيصال الرسائل التوعية الصحيحة الوقائية والتحذيرية والإرشادية، لتحقيق شراكات مجتمعية بين مختلف الجهات وتوحيد الجهود لنقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية لكل المواطنين والمقيمين.

وتحتفي مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بهذا اليوم، كمثيلاتها في جميع مناطق المملكة؛ تقديرًا لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.

وفي نهاية التدشين؛ سلم وكيل إمارة منطقة تبوك الدروع التكريمية للمشاركين والفِرَق التطوعية، كما تسلم درعًا تذكاريًّا من مدير الدفاع المدني بالمنطقة بهذه المناسبة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,563
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,837
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,388
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,914

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة