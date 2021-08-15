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"غني" يطالب قواته بضبط الأمن في كابول .. وأنباء عن اعتزامه الاستقالة

مسؤولون أمريكيون يصلون إلى المطار لترتيب الإجلاء

نشرت الرئاسة الأفغانية اليوم (الأحد) مقطع فيديو يظهر الرئيس أشرف غني، يطلب من القوات الحكومية ضبط القانون والنظام في العاصمة كابل، رغم اقتحام مسلحي حركة طالبان للمدينة من كل الاتجاهات.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، أشارت تقارير إعلامية إلى أن "غني" سيقدم استقالته اليوم، بعد دخول مسلحي "طالبان" إلى كابل، وإطلاق محادثات بشأن تسليم العاصمة سلمياً، وتشكيل حكومة انتقالية في البلاد.

في موازاة ذلك، وصل عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية إلى مطار كابل تمهيداً لإجلاء المسؤولين الأفغان من البلاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"غني" يطالب قواته بضبط الأمن في كابول .. وأنباء عن اعتزامه الاستقالة
سبق

نشرت الرئاسة الأفغانية اليوم (الأحد) مقطع فيديو يظهر الرئيس أشرف غني، يطلب من القوات الحكومية ضبط القانون والنظام في العاصمة كابل، رغم اقتحام مسلحي حركة طالبان للمدينة من كل الاتجاهات.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، أشارت تقارير إعلامية إلى أن "غني" سيقدم استقالته اليوم، بعد دخول مسلحي "طالبان" إلى كابل، وإطلاق محادثات بشأن تسليم العاصمة سلمياً، وتشكيل حكومة انتقالية في البلاد.

في موازاة ذلك، وصل عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية إلى مطار كابل تمهيداً لإجلاء المسؤولين الأفغان من البلاد.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
03:26 PM

"غني" يطالب قواته بضبط الأمن في كابول .. وأنباء عن اعتزامه الاستقالة

مسؤولون أمريكيون يصلون إلى المطار لترتيب الإجلاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت الرئاسة الأفغانية اليوم (الأحد) مقطع فيديو يظهر الرئيس أشرف غني، يطلب من القوات الحكومية ضبط القانون والنظام في العاصمة كابل، رغم اقتحام مسلحي حركة طالبان للمدينة من كل الاتجاهات.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، أشارت تقارير إعلامية إلى أن "غني" سيقدم استقالته اليوم، بعد دخول مسلحي "طالبان" إلى كابل، وإطلاق محادثات بشأن تسليم العاصمة سلمياً، وتشكيل حكومة انتقالية في البلاد.

في موازاة ذلك، وصل عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية إلى مطار كابل تمهيداً لإجلاء المسؤولين الأفغان من البلاد.

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