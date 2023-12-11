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شرطة المويه تُحقق في إطلاق نار على دورية لـ"الحياة الفطرية"

مخالفون للصيد تسللوا مساء أمس داخل محمية وارتكبوا الواقعة

تُحقق شرطة محافظة المويه في حادثة إطلاق نار وقعت في ساعة متأخرة من ليلة أمس؛ حيث استهدف مخالفون للصيد دوريةً تابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية أثناء عملها خارج محمية محازة الصيد؛ مما تَسَبّب في وقوع أضرار ونجاة قائد الدورية.

وقالت مصادر لـ"سبق": أثناء عمل دورية تابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية بالمسح خارج سياج محمية محازة الصيد؛ لاحظت وجود مخالفين للصيد حاولوا التسلل في ساعة متأخرة من ليلة أمس داخل المحمية بغرض الصيد.

وأضافت: أثناء متابعتهم ومحاولة توقيفهم، أطلقوا النار تجاه الدورية؛ مما تَسَبّب في أضرار بالغة بها، ونجا قائد الدورية من الحادثة.

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شرطة المويه تُحقق في إطلاق نار على دورية لـ"الحياة الفطرية"
سبق

تُحقق شرطة محافظة المويه في حادثة إطلاق نار وقعت في ساعة متأخرة من ليلة أمس؛ حيث استهدف مخالفون للصيد دوريةً تابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية أثناء عملها خارج محمية محازة الصيد؛ مما تَسَبّب في وقوع أضرار ونجاة قائد الدورية.

وقالت مصادر لـ"سبق": أثناء عمل دورية تابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية بالمسح خارج سياج محمية محازة الصيد؛ لاحظت وجود مخالفين للصيد حاولوا التسلل في ساعة متأخرة من ليلة أمس داخل المحمية بغرض الصيد.

وأضافت: أثناء متابعتهم ومحاولة توقيفهم، أطلقوا النار تجاه الدورية؛ مما تَسَبّب في أضرار بالغة بها، ونجا قائد الدورية من الحادثة.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
12:52 PM

شرطة المويه تُحقق في إطلاق نار على دورية لـ"الحياة الفطرية"

مخالفون للصيد تسللوا مساء أمس داخل محمية وارتكبوا الواقعة

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سعود الدعجاني - الطائف
5
2,154

تُحقق شرطة محافظة المويه في حادثة إطلاق نار وقعت في ساعة متأخرة من ليلة أمس؛ حيث استهدف مخالفون للصيد دوريةً تابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية أثناء عملها خارج محمية محازة الصيد؛ مما تَسَبّب في وقوع أضرار ونجاة قائد الدورية.

وقالت مصادر لـ"سبق": أثناء عمل دورية تابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية بالمسح خارج سياج محمية محازة الصيد؛ لاحظت وجود مخالفين للصيد حاولوا التسلل في ساعة متأخرة من ليلة أمس داخل المحمية بغرض الصيد.

وأضافت: أثناء متابعتهم ومحاولة توقيفهم، أطلقوا النار تجاه الدورية؛ مما تَسَبّب في أضرار بالغة بها، ونجا قائد الدورية من الحادثة.

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