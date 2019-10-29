أمانة عسير تقيم لقاء الفرص الاستثمارية بأبها ومشروع الواجهة البحرية بـ"الحريضة"

وزير البلديات يعتمد مشروع "سما أبها"

قدمت أمانة منطقة عسير، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها، لقاء الفرص الاستثمارية بمدينة أبها، فيما استعرضت إيرادات أكثر من 16 فرصة استثمارية على مساحة تزيد عن 50 ألف متر مربع في منطقة عسير، وذلك على مسرح الأمانة.

من جانبه، كشف أمين منطقة عسير وليد الحميدي، خلال افتتاحية اللقاء عن اعتماد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية لمشروع "سما أبها"، والذي يحتوي على مناطق ترفيهية وسياحية عامة، ومناطق للاستخدامات المتعددة (ترفيهي وتجاري وسياحي).

كما أشار "الحميدي" إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية والإقبال الكبير الذي تشهده هذه الفرص من قبل رجال الأعمال في المنطقة وخارجها، مؤكداً على الدعم الكبير الذي تجده الأمانة من أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، حيث يتابع سموه بشكل شخصي سير العمل في هذه الاستثمارات، التي ستحقق نقلة نوعية وتنموية لمنطقة عسير، منوهاً بالجهود التي تبذلها أمانة عسير في استقطاب رؤوس الأموال.

وقال: إن "منطقة عسير تعتبر بيئة استثمارية خصبة، نظراً للنمو السكاني المتزايد في المنطقة ولكونها قبلة للسائحين من داخل المملكة وخارجها، حيث الأجواء المعتدلة والطبيعة البكر، وتميز الجبال والسهول ومقومات الجذب السياحي".

ولفت إلى أن هناك العديد من التسهيلات التي التزمت بها الأمانة تجاه المستثمرين في تذليل العقبات أمامهم، كتسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتسوية المواقع، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه وفتح الطرق.

وأبان أن هذه الفرص تأتي ضمن برنامج استثماري متكامل تطرحه الأمانة خلال العام الحالي، الذي يشمل جملة من الاستثمارات المعززة للخدمات البلدية، وذلك سعياً من الأمانة للتوسع في مشروعاتها وجذب المزيد من المستثمرين للمنطقة، خلال الفترة المقبلة، لمواكبة رؤية المملكة 2030 م، وبرنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني 2020، داعياً المستثمرين إلى التعرف على تفاصيل هذه الفرص عبر بوابة "فرصة" الإلكترونية.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي عن أهم الفرص الاستثمارية في منطقة عسير، ومنها مشاريع إنشاء وتشغيل وصيانة فندق بمطل جبل "ثاه" بين أبها وخميس مشيط، على إطلالة يزيد ارتفاعها عن 60 متراً، وأكبر منطقة معارض ومؤتمرات في المنطقة الجنوبية، وتشغيل وصيانة مطاعم ومقاهي "قائم" في جبل ذرة على مساحة 8161 متراً مربعاً.

كما تطرق إلى تشغيل وصيانة مطاعم ومقاهي "قائم" في أبو خيال على مساحة 10678 متراً مربعاً، وتشطيب وتشغيل وصيانة مطعم ومقاهي ممشى الضباب على مساحة 4800 متر مربع، ومشاريع مدارس أهلية ومجمع تجاري وبوفيهات ومطاعم ومقاه وفندق 5 نجوم ومجمعات تجارية، ومشاريع دعاية وإعلان وتدوير ملابس وحدائق ومكائن للبيع.

وقدم رئيس بلدية الساحل علي جلبان عرضاً للفرص الاستثمارية بواجهة عسير البحرية بالحريضة، حيث تناول بالشرح لأكثر من 28 موقعاً استثمارياً بمساحة تزيد عن 500 ألف متر مربع، في منطقة النرجس والمرجان واللؤلؤة، واستهداف هذه المواقع بفرص استثمارية عبارة عن مدينة ملاه وسينما ومقهى ليالي الحريضة، وشاليهات وجلسات عربية، والحديقة المضيئة والطيران الرياضي، وأكشاك وديوانية العرب، ومركز للغوص وخيمة العروض ومقهى المارينا، ومطاعم ومخيمات وجلسات شاطئية رملية، وألعاب مائية ومقطورات متحركة ومدينة ملاه ومركز للشباب.

وأوضح خلال العرض أن العديد من الشركات الدولية والخليجية للاستثمار، تقدمت للعمل في واجهة عسير البحرية، فيما اختتم اللقاء بالرد على كافة استفسارات رجال وسيدات الأعمال، وإيضاح كافة تفاصيل هذه المشاريع الاستثمارية.