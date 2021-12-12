"البلوي" يرأس وفد "الدفاع" المشارك بالمؤتمر الدولي لإدارة الأزمات بأثينا

استمر على مدار يومين وناقش عدداً من القضايا والموضوعات

رأس نائب قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي نيابة عن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي وفد وزارة الدفاع المشارك في المؤتمر الدولي لإدارة الأزمات أثينا (21) باليونان، يرافقه مدير مركز عمليات الدرعية المشترك اللواء الركن تركي بن منصور العنزي وعدد من منسوبي وزارة الدفاع.

وأقيم المؤتمر في قاعدة ديكيليا الجوية بالعاصمة اليونانية أثينا، افتتحه نائب وزير الدفاع اليوناني السيد نيكوس تشارداليس ورئيس هيئة أركان الدفاع الوطني اليوناني الفريق كونستانتينوس فلوروس، بحضور عدد من المسؤولين من الدول المشاركة

واستمر المؤتمر على مدار يومين اعتباراً من تاريخ 2021/12/07م، إذ تأتي هذه المشاركة بناءً على دعوة من رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني لرئيس هيئة الأركان العامة. وناقش المؤتمر عدداً من القضايا والموضوعات التي طرحت من قبل المنظمين والمشاركين.



وأكد رئيس الوفد اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي، أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات التي تختص بالأزمات لتبادل وجهات النظر وكيفية التعامل معها لتحقيق الأهداف المرجوة.