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الأولوية للسعوديين.. شركة إنشاءات تعلن عن رغبتها في شَغل هذه الوظائف

أعلنت شركة إنشاءات ذات سمعة طيبة، عن رغبتها في شَغل عدد من الوظائف؛ مؤكدة أن الأولوية للسعوديين الراغبين في التقدم للوظائف.

وأشارت إلى أن التقدم للوظائف يتم عبر إرسال السيرة الذاتية بحد أقصى أسبوع من تاريخ نشر الإعلان على الإيميل التالي:

hrrecruitment@fareconstruction.com

وأوضحت الشركة أن الوظائف الراغبة في شَغلها تشمل:

⁃ مهندس إنشائي تصميم؛ على أن تتوفر لديه خبرة من 10 إلى 15 عامًا.

⁃ مهندس ميكانيك تصميم؛ على ألا تقل خبرته في المجال بين 10 إلى 15 عامًا.

⁃ مهندس كهرباء تصميم؛ حيث يجب أن تتراوح خبرته بين 10 إلى 15 عامًا.

⁃ مهندس كهرباء حاسب كميات وتقدير؛ على ألا تقل خبرته عن 10 سنوات.

⁃ مهندس تخطيط؛ على أن تكون خبرته في المجال لا تقل عن 10 سنوات.

⁃ مديرو مشاريع؛ على أن تكون خبرتهم في المجال لا تقل عن 15 سنة.

⁃ مهندسو موقع (مدني ، كهرباء ، ميكانيك) ممن تتوفر لديهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

⁃ مهندسو حاسب كميات مدني؛ على أن تتراوح خبرتهم بين 5 إلى 8 سنوات.

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الأولوية للسعوديين.. شركة إنشاءات تعلن عن رغبتها في شَغل هذه الوظائف
سبق

أعلنت شركة إنشاءات ذات سمعة طيبة، عن رغبتها في شَغل عدد من الوظائف؛ مؤكدة أن الأولوية للسعوديين الراغبين في التقدم للوظائف.

وأشارت إلى أن التقدم للوظائف يتم عبر إرسال السيرة الذاتية بحد أقصى أسبوع من تاريخ نشر الإعلان على الإيميل التالي:

hrrecruitment@fareconstruction.com

وأوضحت الشركة أن الوظائف الراغبة في شَغلها تشمل:

⁃ مهندس إنشائي تصميم؛ على أن تتوفر لديه خبرة من 10 إلى 15 عامًا.

⁃ مهندس ميكانيك تصميم؛ على ألا تقل خبرته في المجال بين 10 إلى 15 عامًا.

⁃ مهندس كهرباء تصميم؛ حيث يجب أن تتراوح خبرته بين 10 إلى 15 عامًا.

⁃ مهندس كهرباء حاسب كميات وتقدير؛ على ألا تقل خبرته عن 10 سنوات.

⁃ مهندس تخطيط؛ على أن تكون خبرته في المجال لا تقل عن 10 سنوات.

⁃ مديرو مشاريع؛ على أن تكون خبرتهم في المجال لا تقل عن 15 سنة.

⁃ مهندسو موقع (مدني ، كهرباء ، ميكانيك) ممن تتوفر لديهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

⁃ مهندسو حاسب كميات مدني؛ على أن تتراوح خبرتهم بين 5 إلى 8 سنوات.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
10:00 AM

الأولوية للسعوديين.. شركة إنشاءات تعلن عن رغبتها في شَغل هذه الوظائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة إنشاءات ذات سمعة طيبة، عن رغبتها في شَغل عدد من الوظائف؛ مؤكدة أن الأولوية للسعوديين الراغبين في التقدم للوظائف.

وأشارت إلى أن التقدم للوظائف يتم عبر إرسال السيرة الذاتية بحد أقصى أسبوع من تاريخ نشر الإعلان على الإيميل التالي:

hrrecruitment@fareconstruction.com

وأوضحت الشركة أن الوظائف الراغبة في شَغلها تشمل:

⁃ مهندس إنشائي تصميم؛ على أن تتوفر لديه خبرة من 10 إلى 15 عامًا.

⁃ مهندس ميكانيك تصميم؛ على ألا تقل خبرته في المجال بين 10 إلى 15 عامًا.

⁃ مهندس كهرباء تصميم؛ حيث يجب أن تتراوح خبرته بين 10 إلى 15 عامًا.

⁃ مهندس كهرباء حاسب كميات وتقدير؛ على ألا تقل خبرته عن 10 سنوات.

⁃ مهندس تخطيط؛ على أن تكون خبرته في المجال لا تقل عن 10 سنوات.

⁃ مديرو مشاريع؛ على أن تكون خبرتهم في المجال لا تقل عن 15 سنة.

⁃ مهندسو موقع (مدني ، كهرباء ، ميكانيك) ممن تتوفر لديهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات.

⁃ مهندسو حاسب كميات مدني؛ على أن تتراوح خبرتهم بين 5 إلى 8 سنوات.

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