النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
(3093) حالة نشطة منها (476) حرجة و(10) وفيات جديدة

"الصحة": تسجيل (142) حالة مؤكدة وتعافي (201) خلال الـ 24 ساعة الماضية

"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح"

خلال فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حقق رثوان بداح الدوسري المركز الأول في كأس النادي "إنتاج"، فئة "الشقح"، التي أقيمت اليوم في أولى منافسات كأس النادي "إنتاج"، ضمن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي انطلق في الأول من ديسمبر الحالي، ويستمر حتى 14 يناير المقبل في الصياهد.

وتفوَّق "الدوسري" على السبيعي "حامل اللقب في النسخة الماضية"، الذي تراجع إلى المركز الثاني، وحلَّ عمر العتيبي في المركز الثالث، وجاء سعد السبيعي "رابعاً", وفايز السبيعي في المركز الخامس، ومقعد النفيعي في المركز السادس، وفي المركز السابع فيصل العتيبي, يليه سعود فهد العتيبي في المركز الثامن، ومحمد البقمي في المركز التاسع، وجاء ثقل هادي الدوسري عاشرًا.

من جانب آخر، أعلنت لجنة الحكام أسماء المتأهلين في كأس النادي "إنتاج" لون الحمر التي تُقام منافساتها غدًا الأربعاء، حيث تشهد المسابقة منافسة بين عشرة سعوديين وكويتيين اثنين, وهم: ملفي السبيعي "صاحب المركز الثالث في النسخة الماضية"، وسعد السبيعي، وسعيد الشهراني، وسلمان السبيعي، وشويمان الحربي، وعبدالله الهاجري، وعجاب العتيبي، وفهد العتيبي، وماجد السبيعي، ومقعد الدوسري، والثنائي الكويتي نايف العجمي، ومزيد المطيري.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح"
سبق

حقق رثوان بداح الدوسري المركز الأول في كأس النادي "إنتاج"، فئة "الشقح"، التي أقيمت اليوم في أولى منافسات كأس النادي "إنتاج"، ضمن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي انطلق في الأول من ديسمبر الحالي، ويستمر حتى 14 يناير المقبل في الصياهد.

وتفوَّق "الدوسري" على السبيعي "حامل اللقب في النسخة الماضية"، الذي تراجع إلى المركز الثاني، وحلَّ عمر العتيبي في المركز الثالث، وجاء سعد السبيعي "رابعاً", وفايز السبيعي في المركز الخامس، ومقعد النفيعي في المركز السادس، وفي المركز السابع فيصل العتيبي, يليه سعود فهد العتيبي في المركز الثامن، ومحمد البقمي في المركز التاسع، وجاء ثقل هادي الدوسري عاشرًا.

من جانب آخر، أعلنت لجنة الحكام أسماء المتأهلين في كأس النادي "إنتاج" لون الحمر التي تُقام منافساتها غدًا الأربعاء، حيث تشهد المسابقة منافسة بين عشرة سعوديين وكويتيين اثنين, وهم: ملفي السبيعي "صاحب المركز الثالث في النسخة الماضية"، وسعد السبيعي، وسعيد الشهراني، وسلمان السبيعي، وشويمان الحربي، وعبدالله الهاجري، وعجاب العتيبي، وفهد العتيبي، وماجد السبيعي، ومقعد الدوسري، والثنائي الكويتي نايف العجمي، ومزيد المطيري.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
05:33 PM
اخر تعديل
15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
06:59 PM

"الدوسري" يحقق كأس النادي لفئة "الشقح"

خلال فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,166

حقق رثوان بداح الدوسري المركز الأول في كأس النادي "إنتاج"، فئة "الشقح"، التي أقيمت اليوم في أولى منافسات كأس النادي "إنتاج"، ضمن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي انطلق في الأول من ديسمبر الحالي، ويستمر حتى 14 يناير المقبل في الصياهد.

وتفوَّق "الدوسري" على السبيعي "حامل اللقب في النسخة الماضية"، الذي تراجع إلى المركز الثاني، وحلَّ عمر العتيبي في المركز الثالث، وجاء سعد السبيعي "رابعاً", وفايز السبيعي في المركز الخامس، ومقعد النفيعي في المركز السادس، وفي المركز السابع فيصل العتيبي, يليه سعود فهد العتيبي في المركز الثامن، ومحمد البقمي في المركز التاسع، وجاء ثقل هادي الدوسري عاشرًا.

من جانب آخر، أعلنت لجنة الحكام أسماء المتأهلين في كأس النادي "إنتاج" لون الحمر التي تُقام منافساتها غدًا الأربعاء، حيث تشهد المسابقة منافسة بين عشرة سعوديين وكويتيين اثنين, وهم: ملفي السبيعي "صاحب المركز الثالث في النسخة الماضية"، وسعد السبيعي، وسعيد الشهراني، وسلمان السبيعي، وشويمان الحربي، وعبدالله الهاجري، وعجاب العتيبي، وفهد العتيبي، وماجد السبيعي، ومقعد الدوسري، والثنائي الكويتي نايف العجمي، ومزيد المطيري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,608
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,570
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,572
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,055

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة