"الغامدي": الموهوبون ثروة الأوطان الحقيقية وتحظى باهتمام القيادة

لدى زيارتهم اليوم لفرع وزارة البيئة بمكة

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الموهوبين هم ثروة الأوطان الحقيقية، وأنهم يحظون باهتمام كبير من قبل الدولة.

جاء ذلك على هامش زيارة عدد من الطلبة الموهوبين والموهوبات برفقة مدير إدارة علاقات الشركاء في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" سندس بنت سليمان الوهيب، وأخصائي علاقات الشركاء في "موهبة" فهد بن سعد الدوسري، ومشرف البرامج البحثية وتنمية الابتكار في "موهبة" اليوم لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.

واستعرض "الغامدي" معهم دور الوزارة في تحقيق رؤية 2030 من خلال رفع القدرة التشغيلية للمشاريع، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، واستدامة الموارد الطبيعية، وكذلك المبادرات التي تقودها الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى في سبيل حماية الموارد الطبيعية وتأمين الأمن الغذائي.

وشملت زيارتهم الوحدة البحثية للزراعة بمياه البحر بجدة، التي أظهرت تقليل هدر المياه وتكلفة الطاقة في إنتاج الأسماك والخضار بنظام مغلق لتدوير مياه البحر ومعتمدًا عليها في الزراعة بصورة كاملة، بالإضافة إلى التبريد الخاص في البيوت المحمية ودون استخدام أي مصدر مياه أخر، ومستخدمًا الجدار البوزلاني في التبريد؛ إذ دُرس مدى نجاح أنظمة التبريد في ظل تغيرات درجات الحرارة والرطوبة طوال الموسم، وشُغِّل كامل النظام بالطاقة الشمسية.

في ختام اللقاء قال الغامدي: إن الاهتمام بالموهوبين الشباب ضرورة وطنية، مستشهدًا بقول ولي العهد إن الشعب السعودي جبار وعظيم، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح في مسار حياتهم العلمية.