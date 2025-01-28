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"أسرية الأفلاج".. تأهيل أكثر من 150 متطوعاً ومتطوعة في الصحة

بهدف تعزيز ثقافة التطوع ومساندة الجهات الصحية بعموم مناطق المملكة

اختتمت مساء هذا اليوم ورشة عمل "تأهيل المتطوع الصحي"، ضمن برنامج نمو لتدريب المتطوعين الصحيين، بإشراف جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج، وبالتعاون مع مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، وشهد البرنامج مشاركة أكثر من 150 متطوعاً ومتطوعة.

ويهدف البرنامج المقام في قاعة بشرى على مدار أربعة أيام إلى نشر وتعزيز ثقافة التطوع في المجال الصحي ومساندة الجهات الصحية في عموم مناطق المملكة بالممارسين الصحيين أو الطلاب المتطوعين حيث تضمن البرنامج عدداً من الأساليب في الممارسة الصحية وبيان مدى أهمية ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته وأثر المتطوعين على العالم، واطّلع المتدربون والمتدربات على الميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي وحقوق وواجبات المتطوعين الصحيين كما شهد البرنامج تقديم عدد من الأنشطة والعروض المرئية.

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"أسرية الأفلاج".. تأهيل أكثر من 150 متطوعاً ومتطوعة في الصحة
سبق

اختتمت مساء هذا اليوم ورشة عمل "تأهيل المتطوع الصحي"، ضمن برنامج نمو لتدريب المتطوعين الصحيين، بإشراف جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج، وبالتعاون مع مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، وشهد البرنامج مشاركة أكثر من 150 متطوعاً ومتطوعة.

ويهدف البرنامج المقام في قاعة بشرى على مدار أربعة أيام إلى نشر وتعزيز ثقافة التطوع في المجال الصحي ومساندة الجهات الصحية في عموم مناطق المملكة بالممارسين الصحيين أو الطلاب المتطوعين حيث تضمن البرنامج عدداً من الأساليب في الممارسة الصحية وبيان مدى أهمية ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته وأثر المتطوعين على العالم، واطّلع المتدربون والمتدربات على الميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي وحقوق وواجبات المتطوعين الصحيين كما شهد البرنامج تقديم عدد من الأنشطة والعروض المرئية.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
11:26 PM

"أسرية الأفلاج".. تأهيل أكثر من 150 متطوعاً ومتطوعة في الصحة

بهدف تعزيز ثقافة التطوع ومساندة الجهات الصحية بعموم مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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اختتمت مساء هذا اليوم ورشة عمل "تأهيل المتطوع الصحي"، ضمن برنامج نمو لتدريب المتطوعين الصحيين، بإشراف جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج، وبالتعاون مع مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، وشهد البرنامج مشاركة أكثر من 150 متطوعاً ومتطوعة.

ويهدف البرنامج المقام في قاعة بشرى على مدار أربعة أيام إلى نشر وتعزيز ثقافة التطوع في المجال الصحي ومساندة الجهات الصحية في عموم مناطق المملكة بالممارسين الصحيين أو الطلاب المتطوعين حيث تضمن البرنامج عدداً من الأساليب في الممارسة الصحية وبيان مدى أهمية ثقافة العمل التطوعي وتحسين فاعليته وأثر المتطوعين على العالم، واطّلع المتدربون والمتدربات على الميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي وحقوق وواجبات المتطوعين الصحيين كما شهد البرنامج تقديم عدد من الأنشطة والعروض المرئية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,983
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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