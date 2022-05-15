"صحة المدينة": شفاء أول 3 حالات مصابة بكورونا في مهد الذهب

من أوائل الحالات التي تسجل تعافيًا وتغادر الحجر الصحي

غادرت الحجر الصحي أول ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا بمهد الذهب، بعد شفائهم، حيث تعتبر هذه الحالات من أوائل الحالات التي تتعافى من "كورونا" في المحافظة.

وأوضحت صحة المدينة، أن جميع الحالات المتعافية قد أكملوا الفحوصات والإجراءات الطبية، وهم بكامل صحتهم وعافيتهم.

وأضافت، أن الحالات الثلاث غادروا الحجر الصحي بعد أن أتموا مدة الحجر وتأكد شفاؤهم من الفيروس .