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"الصحة" : تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 49176

"صحة المدينة": شفاء أول 3 حالات مصابة بكورونا في مهد الذهب

من أوائل الحالات التي تسجل تعافيًا وتغادر الحجر الصحي

غادرت الحجر الصحي أول ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا بمهد الذهب، بعد شفائهم، حيث تعتبر هذه الحالات من أوائل الحالات التي تتعافى من "كورونا" في المحافظة.

وأوضحت صحة المدينة، أن جميع الحالات المتعافية قد أكملوا الفحوصات والإجراءات الطبية، وهم بكامل صحتهم وعافيتهم.

وأضافت، أن الحالات الثلاث غادروا الحجر الصحي بعد أن أتموا مدة الحجر وتأكد شفاؤهم من الفيروس .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة المدينة": شفاء أول 3 حالات مصابة بكورونا في مهد الذهب
سبق

غادرت الحجر الصحي أول ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا بمهد الذهب، بعد شفائهم، حيث تعتبر هذه الحالات من أوائل الحالات التي تتعافى من "كورونا" في المحافظة.

وأوضحت صحة المدينة، أن جميع الحالات المتعافية قد أكملوا الفحوصات والإجراءات الطبية، وهم بكامل صحتهم وعافيتهم.

وأضافت، أن الحالات الثلاث غادروا الحجر الصحي بعد أن أتموا مدة الحجر وتأكد شفاؤهم من الفيروس .

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
07:05 PM

"صحة المدينة": شفاء أول 3 حالات مصابة بكورونا في مهد الذهب

من أوائل الحالات التي تسجل تعافيًا وتغادر الحجر الصحي

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
4,616

غادرت الحجر الصحي أول ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا بمهد الذهب، بعد شفائهم، حيث تعتبر هذه الحالات من أوائل الحالات التي تتعافى من "كورونا" في المحافظة.

وأوضحت صحة المدينة، أن جميع الحالات المتعافية قد أكملوا الفحوصات والإجراءات الطبية، وهم بكامل صحتهم وعافيتهم.

وأضافت، أن الحالات الثلاث غادروا الحجر الصحي بعد أن أتموا مدة الحجر وتأكد شفاؤهم من الفيروس .

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