شاهد.. ماذا قالت البي بي سي عن "أبها" سيدة الضباب السعودية

تضم "السودة" أعلى قمة جبلية بالمملكة بارتفاع ما يزيد عن 3 آلاف كم

نشرت قناة البي بي سي البريطانية تقريراً عن جنوب السعودية وخاصة مدينة أبها البهية وافتتحت التقرير بعبارة: تزخر السعودية بعدد من المناطق والمدن ذات الجمال الاستثنائي والتي من المنتظر أن تستقبل خلال السنوات القادمة الكثير من السياح الأجانب مع تحديث المملكة قطاع السياحة وسعيها لتطوير هذا القطاع ضمن رؤية التنويع والإصلاح.

وأوضحت القناة أن العاصمة البريطانية لندن ليست هي المدينة الوحيدة التي يرتبط اسمها بالضباب بل هناك مدينة سعودية تحمل لقب "سيدة الضباب" إلى جانب أوصاف أخرى مثل عروس الجبل وهي مدينة أبها التي تعد أهم وجهات السياحة الداخلية للسعوديين.

وربما تكون أبها وهي مركز منطقة عسير الواقعة في جنوب غربي السعودية أعلى مدينة في المملكة من حيث الارتفاع عن سطح البحر إذ يبلغ 2200 متر.

ولفتت القناة الإنجليزية إلى بلوغ عدد سكان أبها قبل سنوات قليلة نحو 360 ألف نسمة وتبعد عن البحر الأحمر حوالي 80 كيلو متراً وكان المصريون القدماء يطلقون عليها اسم أرض البخور والبهارات وفق التقرير.

وتعد قمة جبل "السودة" أعلى قمة جبلية في أبها وفي المملكة كلها ويصل ارتفاعه إلى ما يزيد عن 3 آلاف كيلومتر عن مستوى سطح البحر وهو من أشهر الأماكن السياحية في أبها وفي السعودية برمتها.

وتغطي أشجار الآرار الداكنة كل أنحاء الجبل إلى جانب الغيوم التي تظهر في الأفق في أغلب الأوقات.

وتحيط بالمدينة "سلسلة من الجبال الخضراء من أغلب الجهات باستثناء منطقة خميس مشيط من الجهة الشمالية والشمالية الشرقية.

كما تشهد المدينة في فصل الشتاء سقوط الثلوج، بينما يكون ربيعها ماطراً وصيفها معتدلاً مما جعلها قبلة السياحة الداخلية في السعودية."

وتتميز المنطقة بزراعة أشجار الفاكهة مثل العنب والمشمش والخوخ والتفاح بفضل مناخها المعتدل.

وتضم المدينة عدداً من المواقع الأثرية والتاريخية مثل قلعة "أبو خيال" وقصر شدا الأثري إلى جانب عدد من المنتجعات مثل منتزه السودة السياحي الواقع في الجهة الشمالية الغربية من المدينة ويحتضن جبلاً ضخماً يصل ارتفاعه إلى أكثر من 3207 مترات تقريباً فوق مستوى سطح البحر.