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تقنية جديدة من "جوجل" تسمح بإرسال مقاطع الفيديو عبر الرسائل القصيرة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تختبر حالياً تقنية جديدة، تسمح بإرسال مقاطع الفيديو عبر خدمة الرسائل القصيرة "إس إم إس".

وأورد موقع "جي إس إم آرينا" أن جوجل تختبر حالياً تقنية عبر تطبيقها "جوجل ميسدج" تمكّن المستخدم من إرسال مقاطع فيديو عبر الرسائل القصيرة عن طريق تطبيق "جوجل فوتوز" للاحتفاظ بجودة تلك المقاطع.

ودعمت جوجل تلك التقنية في الإصدار التجريبي المحدّث لتطبيق "جوجل ميسدج".

ويمكن تفعيل تلك التقنية عن طريق اختيار استخدام "جوجل فوتوز" في مشاركة الفيديوهات لجودة أفضل لتلك المقاطع.

وسيمكن لأيّ مستخدم تسلُّم رابط صور لتطبيق "جوجل فوتوز" الخاص به، ويمكن بعد ذلك تنزيل المقطع بجودته الكاملة.

ولكن ما سيواجه بعض المستخدمين، خاصة لهواتف "آيفون"، هو عدم وجود تطبيق "جوجل فوتوز" على هواتفهم؛ ما سيجعلهم مضطرين إلى فتحها عبر متصفح، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً نسبياً، فيما ستكون تلك الميزة متاحة بصورة كاملة لأصحاب هواتف "أندرويد".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تقنية جديدة من "جوجل" تسمح بإرسال مقاطع الفيديو عبر الرسائل القصيرة
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تختبر حالياً تقنية جديدة، تسمح بإرسال مقاطع الفيديو عبر خدمة الرسائل القصيرة "إس إم إس".

وأورد موقع "جي إس إم آرينا" أن جوجل تختبر حالياً تقنية عبر تطبيقها "جوجل ميسدج" تمكّن المستخدم من إرسال مقاطع فيديو عبر الرسائل القصيرة عن طريق تطبيق "جوجل فوتوز" للاحتفاظ بجودة تلك المقاطع.

ودعمت جوجل تلك التقنية في الإصدار التجريبي المحدّث لتطبيق "جوجل ميسدج".

ويمكن تفعيل تلك التقنية عن طريق اختيار استخدام "جوجل فوتوز" في مشاركة الفيديوهات لجودة أفضل لتلك المقاطع.

وسيمكن لأيّ مستخدم تسلُّم رابط صور لتطبيق "جوجل فوتوز" الخاص به، ويمكن بعد ذلك تنزيل المقطع بجودته الكاملة.

ولكن ما سيواجه بعض المستخدمين، خاصة لهواتف "آيفون"، هو عدم وجود تطبيق "جوجل فوتوز" على هواتفهم؛ ما سيجعلهم مضطرين إلى فتحها عبر متصفح، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً نسبياً، فيما ستكون تلك الميزة متاحة بصورة كاملة لأصحاب هواتف "أندرويد".

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
12:14 PM

تقنية جديدة من "جوجل" تسمح بإرسال مقاطع الفيديو عبر الرسائل القصيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تختبر حالياً تقنية جديدة، تسمح بإرسال مقاطع الفيديو عبر خدمة الرسائل القصيرة "إس إم إس".

وأورد موقع "جي إس إم آرينا" أن جوجل تختبر حالياً تقنية عبر تطبيقها "جوجل ميسدج" تمكّن المستخدم من إرسال مقاطع فيديو عبر الرسائل القصيرة عن طريق تطبيق "جوجل فوتوز" للاحتفاظ بجودة تلك المقاطع.

ودعمت جوجل تلك التقنية في الإصدار التجريبي المحدّث لتطبيق "جوجل ميسدج".

ويمكن تفعيل تلك التقنية عن طريق اختيار استخدام "جوجل فوتوز" في مشاركة الفيديوهات لجودة أفضل لتلك المقاطع.

وسيمكن لأيّ مستخدم تسلُّم رابط صور لتطبيق "جوجل فوتوز" الخاص به، ويمكن بعد ذلك تنزيل المقطع بجودته الكاملة.

ولكن ما سيواجه بعض المستخدمين، خاصة لهواتف "آيفون"، هو عدم وجود تطبيق "جوجل فوتوز" على هواتفهم؛ ما سيجعلهم مضطرين إلى فتحها عبر متصفح، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً نسبياً، فيما ستكون تلك الميزة متاحة بصورة كاملة لأصحاب هواتف "أندرويد".

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