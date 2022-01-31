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تسرب نفطي يُهدد بتلوث نهر الأمازون

صخرة ضربت خط أنابيب للنفط وأحدثت كسرًا

أعلنت الإكوادور أنها تراقب تقدم عملية معالجة تسرب نفطي وقع في غابات الأمازون يهدد بتلويث نهر.

وأدت أمطار غزيرة إلى حدوث انزلاق في التربة في بييدرا فينا في مقاطعة نابو شرقًا الجمعة الماضية.

وأفاد مسؤول في وزارة بيئة الإكوادور، بأن صخرة ضربت خط أنابيب النفط وأحدثت كسرًا فيه؛ مما تسبب في تسرب "كمية هائلة" من النفط.

ولفتت الوزارة السبت الماضي، إلى احتمال أن يكون نهر كوكا الذي يُمد عددًا من مجتمعات الأمازون بالمياه من بين مصادر المياه المتأثرة.

كما أعلنت الوزارة، أمس الأحد، أنها تُواصل "التحقق من أن أنشطة الطوارئ والتنظيف والإصلاح تجري بشكل مناسب في المنطقة المتضررة".

وأكد مالك شركة "أو سي بي إكوادور" OCP Ecuador المشغلة لخط الأنابيب، أنها بدأت عملية إصلاحه، وأنه تم "جمع النفط الخام في برك تخزين، ليتم نقله بواسطة شاحنات إلى محطة لاغو أغريو".

وذكر رئيس OCP التنفيذي، خورخي فوغديليا، أن الحادث وقع نتيجة "ظروف قاهرة".

وأعلنت الشركة، السبت الماضي، توقف عمليات ضخ النفط دون أن يؤثر ذلك على الصادرات.

وفي ديسمبر الماضي، اضطرت OCP وشركة "SOTE" الحكومية إلى بناء فروع بديلة لخطوط أنابيبهما في بييدرا فينا؛ جراء تآكل التربة الذي يتسبب به أحد الأنهار.

نهر الأمازون تسرب نفطي

الرئيسية/ أخبار العالم

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تسرب نفطي يُهدد بتلوث نهر الأمازون
سبق

أعلنت الإكوادور أنها تراقب تقدم عملية معالجة تسرب نفطي وقع في غابات الأمازون يهدد بتلويث نهر.

وأدت أمطار غزيرة إلى حدوث انزلاق في التربة في بييدرا فينا في مقاطعة نابو شرقًا الجمعة الماضية.

وأفاد مسؤول في وزارة بيئة الإكوادور، بأن صخرة ضربت خط أنابيب النفط وأحدثت كسرًا فيه؛ مما تسبب في تسرب "كمية هائلة" من النفط.

ولفتت الوزارة السبت الماضي، إلى احتمال أن يكون نهر كوكا الذي يُمد عددًا من مجتمعات الأمازون بالمياه من بين مصادر المياه المتأثرة.

كما أعلنت الوزارة، أمس الأحد، أنها تُواصل "التحقق من أن أنشطة الطوارئ والتنظيف والإصلاح تجري بشكل مناسب في المنطقة المتضررة".

وأكد مالك شركة "أو سي بي إكوادور" OCP Ecuador المشغلة لخط الأنابيب، أنها بدأت عملية إصلاحه، وأنه تم "جمع النفط الخام في برك تخزين، ليتم نقله بواسطة شاحنات إلى محطة لاغو أغريو".

وذكر رئيس OCP التنفيذي، خورخي فوغديليا، أن الحادث وقع نتيجة "ظروف قاهرة".

وأعلنت الشركة، السبت الماضي، توقف عمليات ضخ النفط دون أن يؤثر ذلك على الصادرات.

وفي ديسمبر الماضي، اضطرت OCP وشركة "SOTE" الحكومية إلى بناء فروع بديلة لخطوط أنابيبهما في بييدرا فينا؛ جراء تآكل التربة الذي يتسبب به أحد الأنهار.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
10:03 AM

تسرب نفطي يُهدد بتلوث نهر الأمازون

صخرة ضربت خط أنابيب للنفط وأحدثت كسرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإكوادور أنها تراقب تقدم عملية معالجة تسرب نفطي وقع في غابات الأمازون يهدد بتلويث نهر.

وأدت أمطار غزيرة إلى حدوث انزلاق في التربة في بييدرا فينا في مقاطعة نابو شرقًا الجمعة الماضية.

وأفاد مسؤول في وزارة بيئة الإكوادور، بأن صخرة ضربت خط أنابيب النفط وأحدثت كسرًا فيه؛ مما تسبب في تسرب "كمية هائلة" من النفط.

ولفتت الوزارة السبت الماضي، إلى احتمال أن يكون نهر كوكا الذي يُمد عددًا من مجتمعات الأمازون بالمياه من بين مصادر المياه المتأثرة.

كما أعلنت الوزارة، أمس الأحد، أنها تُواصل "التحقق من أن أنشطة الطوارئ والتنظيف والإصلاح تجري بشكل مناسب في المنطقة المتضررة".

وأكد مالك شركة "أو سي بي إكوادور" OCP Ecuador المشغلة لخط الأنابيب، أنها بدأت عملية إصلاحه، وأنه تم "جمع النفط الخام في برك تخزين، ليتم نقله بواسطة شاحنات إلى محطة لاغو أغريو".

وذكر رئيس OCP التنفيذي، خورخي فوغديليا، أن الحادث وقع نتيجة "ظروف قاهرة".

وأعلنت الشركة، السبت الماضي، توقف عمليات ضخ النفط دون أن يؤثر ذلك على الصادرات.

وفي ديسمبر الماضي، اضطرت OCP وشركة "SOTE" الحكومية إلى بناء فروع بديلة لخطوط أنابيبهما في بييدرا فينا؛ جراء تآكل التربة الذي يتسبب به أحد الأنهار.

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