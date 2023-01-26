النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسعار النفط تعاود الارتفاع بسبب مخاوف من التوترات الأوكرانية الروسية

"مويا": المخاطر الجيوسياسية قد تؤدي إلى نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 %، عند التسوية الثلاثاء وسط مخاوف من احتمال شح الإمدادات بسبب التوترات الأوكرانية الروسية وأوضاع المنطقة وصعوبات تغلب أوبك+ على تحديات زيادة الإنتاج المستهدف، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، لاحظ المحللون أن أسعار النفط ارتفعت على الرغم من الانخفاض في أسواق الأسهم، واحتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.93 دولار، أو 2.2 ٪ ، لتبلغ عند التسوية 88.20 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.29 دولار، أو 2.8 ٪، ليستقر عند 85.60 دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا إن "المخاطر الجيوسياسية دفعت أسعار الخام للارتفاع حيث يبدو أن سوق النفط الضيق الذي يكافح بالفعل انخفاض المخزونات معرض لنقص في الأشهر المقبلة".

وأضاف "مويا": "التجار لا يعرفون كيف سيتطور الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية أو ما إذا كانت إيران ستكون قادرة على التوصل إلى اتفاق نووي، لكن الاحتمالات لن تسير على ما يرام، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى بعض النقص في الإمدادات " .

وقال مسؤولون بارزون في إدارة بايدن إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الدول والشركات الكبرى المنتجة للطاقة في جميع أنحاء العالم بشأن تحويل محتمل للإمدادات إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وقالت روسيا إنها تراقب بقلق شديد بعد أن وضعت الولايات المتحدة 8500 جندي في حالة تأهب لتكون على استعداد للانتشار في أوروبا في حالة حدوث تصعيد في الأزمة الأوكرانية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أسعار النفط تعاود الارتفاع بسبب مخاوف من التوترات الأوكرانية الروسية
سبق

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 %، عند التسوية الثلاثاء وسط مخاوف من احتمال شح الإمدادات بسبب التوترات الأوكرانية الروسية وأوضاع المنطقة وصعوبات تغلب أوبك+ على تحديات زيادة الإنتاج المستهدف، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، لاحظ المحللون أن أسعار النفط ارتفعت على الرغم من الانخفاض في أسواق الأسهم، واحتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.93 دولار، أو 2.2 ٪ ، لتبلغ عند التسوية 88.20 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.29 دولار، أو 2.8 ٪، ليستقر عند 85.60 دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا إن "المخاطر الجيوسياسية دفعت أسعار الخام للارتفاع حيث يبدو أن سوق النفط الضيق الذي يكافح بالفعل انخفاض المخزونات معرض لنقص في الأشهر المقبلة".

وأضاف "مويا": "التجار لا يعرفون كيف سيتطور الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية أو ما إذا كانت إيران ستكون قادرة على التوصل إلى اتفاق نووي، لكن الاحتمالات لن تسير على ما يرام، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى بعض النقص في الإمدادات " .

وقال مسؤولون بارزون في إدارة بايدن إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الدول والشركات الكبرى المنتجة للطاقة في جميع أنحاء العالم بشأن تحويل محتمل للإمدادات إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وقالت روسيا إنها تراقب بقلق شديد بعد أن وضعت الولايات المتحدة 8500 جندي في حالة تأهب لتكون على استعداد للانتشار في أوروبا في حالة حدوث تصعيد في الأزمة الأوكرانية.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
11:54 PM

أسعار النفط تعاود الارتفاع بسبب مخاوف من التوترات الأوكرانية الروسية

"مويا": المخاطر الجيوسياسية قد تؤدي إلى نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,523

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 %، عند التسوية الثلاثاء وسط مخاوف من احتمال شح الإمدادات بسبب التوترات الأوكرانية الروسية وأوضاع المنطقة وصعوبات تغلب أوبك+ على تحديات زيادة الإنتاج المستهدف، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، لاحظ المحللون أن أسعار النفط ارتفعت على الرغم من الانخفاض في أسواق الأسهم، واحتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.93 دولار، أو 2.2 ٪ ، لتبلغ عند التسوية 88.20 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.29 دولار، أو 2.8 ٪، ليستقر عند 85.60 دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا إن "المخاطر الجيوسياسية دفعت أسعار الخام للارتفاع حيث يبدو أن سوق النفط الضيق الذي يكافح بالفعل انخفاض المخزونات معرض لنقص في الأشهر المقبلة".

وأضاف "مويا": "التجار لا يعرفون كيف سيتطور الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية أو ما إذا كانت إيران ستكون قادرة على التوصل إلى اتفاق نووي، لكن الاحتمالات لن تسير على ما يرام، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى بعض النقص في الإمدادات " .

وقال مسؤولون بارزون في إدارة بايدن إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الدول والشركات الكبرى المنتجة للطاقة في جميع أنحاء العالم بشأن تحويل محتمل للإمدادات إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وقالت روسيا إنها تراقب بقلق شديد بعد أن وضعت الولايات المتحدة 8500 جندي في حالة تأهب لتكون على استعداد للانتشار في أوروبا في حالة حدوث تصعيد في الأزمة الأوكرانية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,914
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,704
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,906
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,760

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة