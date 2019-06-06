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الاتحاد الأوروبي يُجري تعديلات على قواعد منح التأشيرة

بهدف التصدي للتحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية

اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل، تعديلات على نظام رمز التأشيرة؛ بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين؛ فضلًا عن زيادة الأدوات المتاحة للتصدي للتحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية.

وتوفر القواعد الجديدة -وفق بيان للمجلس الأوروبي- إجراءات أسرع وأكثر وضوحًا للمسافرين الشرعيين؛ لا سيما عن طريق السماح بتقديم الطلبات حتى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يومًا، قبل الرحلة، كما تنص على إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيًّا، إلى جانب إدخال نهج منسق لإصدار تأشيرات دخول متعددة للمسافرين الدائمين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي لفترة تزيد تدريجيًّا من سنة إلى خمس سنوات. ولضمان أن الدول الأعضاء يمكنها تغطية تكاليف معالجة التأشيرة بشكل أفضل دون أن تشكل رادعًا لطالبي التأشيرة؛ سيتم زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو.

كما تقدم اللائحة أيضًا آلية للمراجعة كل ثلاث سنوات فيما إذا كان يجب تغيير رسوم التأشيرة.

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الاتحاد الأوروبي يُجري تعديلات على قواعد منح التأشيرة
سبق

اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل، تعديلات على نظام رمز التأشيرة؛ بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين؛ فضلًا عن زيادة الأدوات المتاحة للتصدي للتحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية.

وتوفر القواعد الجديدة -وفق بيان للمجلس الأوروبي- إجراءات أسرع وأكثر وضوحًا للمسافرين الشرعيين؛ لا سيما عن طريق السماح بتقديم الطلبات حتى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يومًا، قبل الرحلة، كما تنص على إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيًّا، إلى جانب إدخال نهج منسق لإصدار تأشيرات دخول متعددة للمسافرين الدائمين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي لفترة تزيد تدريجيًّا من سنة إلى خمس سنوات. ولضمان أن الدول الأعضاء يمكنها تغطية تكاليف معالجة التأشيرة بشكل أفضل دون أن تشكل رادعًا لطالبي التأشيرة؛ سيتم زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو.

كما تقدم اللائحة أيضًا آلية للمراجعة كل ثلاث سنوات فيما إذا كان يجب تغيير رسوم التأشيرة.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
01:11 PM

الاتحاد الأوروبي يُجري تعديلات على قواعد منح التأشيرة

بهدف التصدي للتحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل، تعديلات على نظام رمز التأشيرة؛ بهدف تحسين التعامل مع المسافرين الشرعيين؛ فضلًا عن زيادة الأدوات المتاحة للتصدي للتحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية.

وتوفر القواعد الجديدة -وفق بيان للمجلس الأوروبي- إجراءات أسرع وأكثر وضوحًا للمسافرين الشرعيين؛ لا سيما عن طريق السماح بتقديم الطلبات حتى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يومًا، قبل الرحلة، كما تنص على إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيًّا، إلى جانب إدخال نهج منسق لإصدار تأشيرات دخول متعددة للمسافرين الدائمين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي لفترة تزيد تدريجيًّا من سنة إلى خمس سنوات. ولضمان أن الدول الأعضاء يمكنها تغطية تكاليف معالجة التأشيرة بشكل أفضل دون أن تشكل رادعًا لطالبي التأشيرة؛ سيتم زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو.

كما تقدم اللائحة أيضًا آلية للمراجعة كل ثلاث سنوات فيما إذا كان يجب تغيير رسوم التأشيرة.

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