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إصابات كورونا في روسيا تلامس الـ200 ألف.. وقفزة في التعافي

سجلت لليوم السابع على التوالي أكثر من 10 آلاف إصابة و104 وفيات

تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المسجلة في روسيا خلال آخر 24 ساعة؛ عتبة الـ10 آلاف حالة لليوم السابع على التوالي، مع رصد قفزة قياسية في حالات الشفاء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة فيروس كورونا في روسيا، اليوم السبت، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 10817 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 10699 إصابة يوم أمس)، ليرتفع إجمالي عدد حالات كورونا في البلاد إلى 198676.

وتتوزع هذه الإصابات الجديدة بين 84 من أقاليم روسيا، ويعود معظمها (5667 حالة) إلى العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة للفيروس في البلاد بـ104189 إصابة و1010 حالات وفاة.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الأخير بـ104 حالات جديدة؛ ما يمثل ارتفاعًا مقارنة مع إحصاءات يوم أمس (98 وفاة)، وأصبحت 1827 حالة وفاة.

ووفقًا لروسيا اليوم: شهد عدد المتعافين من كورونا في روسيا ارتفاعًا قياسيًّا بـ5308 حالات شفاء جديدة خلال آخر 24 ساعة، ووصل إلى 31916 شخصًا.

وأجري في روسيا حتى الآن 5.2 مليون فحص طبي لتشخيص حالات الإصابة بكورونا.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا في روسيا تلامس الـ200 ألف.. وقفزة في التعافي
سبق

تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المسجلة في روسيا خلال آخر 24 ساعة؛ عتبة الـ10 آلاف حالة لليوم السابع على التوالي، مع رصد قفزة قياسية في حالات الشفاء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة فيروس كورونا في روسيا، اليوم السبت، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 10817 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 10699 إصابة يوم أمس)، ليرتفع إجمالي عدد حالات كورونا في البلاد إلى 198676.

وتتوزع هذه الإصابات الجديدة بين 84 من أقاليم روسيا، ويعود معظمها (5667 حالة) إلى العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة للفيروس في البلاد بـ104189 إصابة و1010 حالات وفاة.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الأخير بـ104 حالات جديدة؛ ما يمثل ارتفاعًا مقارنة مع إحصاءات يوم أمس (98 وفاة)، وأصبحت 1827 حالة وفاة.

ووفقًا لروسيا اليوم: شهد عدد المتعافين من كورونا في روسيا ارتفاعًا قياسيًّا بـ5308 حالات شفاء جديدة خلال آخر 24 ساعة، ووصل إلى 31916 شخصًا.

وأجري في روسيا حتى الآن 5.2 مليون فحص طبي لتشخيص حالات الإصابة بكورونا.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
11:54 AM

إصابات كورونا في روسيا تلامس الـ200 ألف.. وقفزة في التعافي

سجلت لليوم السابع على التوالي أكثر من 10 آلاف إصابة و104 وفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المسجلة في روسيا خلال آخر 24 ساعة؛ عتبة الـ10 آلاف حالة لليوم السابع على التوالي، مع رصد قفزة قياسية في حالات الشفاء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة فيروس كورونا في روسيا، اليوم السبت، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 10817 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 10699 إصابة يوم أمس)، ليرتفع إجمالي عدد حالات كورونا في البلاد إلى 198676.

وتتوزع هذه الإصابات الجديدة بين 84 من أقاليم روسيا، ويعود معظمها (5667 حالة) إلى العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة للفيروس في البلاد بـ104189 إصابة و1010 حالات وفاة.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الأخير بـ104 حالات جديدة؛ ما يمثل ارتفاعًا مقارنة مع إحصاءات يوم أمس (98 وفاة)، وأصبحت 1827 حالة وفاة.

ووفقًا لروسيا اليوم: شهد عدد المتعافين من كورونا في روسيا ارتفاعًا قياسيًّا بـ5308 حالات شفاء جديدة خلال آخر 24 ساعة، ووصل إلى 31916 شخصًا.

وأجري في روسيا حتى الآن 5.2 مليون فحص طبي لتشخيص حالات الإصابة بكورونا.

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