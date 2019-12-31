تحت شعار "طموح لا حدود له".. "سبق" ترصد أبرز الإنجازات الرياضية 2019

ولي العهد يدعم الأندية بـ2.5 مليار ريال.. وتميز عالمي لموسم الدرعية

- سوبر إيطالي.. "كلاسيكو الأرض" يجمع البرازيل والأرجنتين

- "الهلال" بطلاً لكأس آسيا ورابع العالم

- الوحدة يحقق إنجازاً تاريخياً.. 40 ميدالية للأخضر

شهد الموسم الرياضي 2019 عدداً من الإنجازات والقفزات الرياضية النوعية على الصعيدين المحلي والخارجي، بل وكانت السعودية محطّ أنظار العالم؛ نظراً لتنظيم واستضافة عدد من الفعاليات والبطولات الرياضية الكبيرة، حيث سلط الإعلام الدولي بمختلف قنواته (المرئي والمقروء والمسموع والسوشيال ميديا بمختلف قنواته) الضوء على هذه الفعاليات.

كما تحقق عدد من الإنجازات الكبيرة للرياضة السعودية، من خلال المنتخبات أو الأندية؛ منها ما هو جماعي، وآخر فردي على الصعيدين الداخلي والخارجي.

"سبق" ترصد أبرز الإنجازات الرياضية مع وداعية عام 2019:

- ولي العهد يقر دعم الأندية الرياضية بـ2.5 مليار ريال.

- وضع استراتيجية للأندية السعودية.

- رعاية ولي العهد لمهرجان الهجن في نسخته الثانية (مهرجان ولي العهد للهجن).

- حصول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على جائزة القادة تحت 40 عاماً على مستوى العالم.

- حصول الفرس "مجتاحه" على كأس المؤسس والعائدة للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

- إطلاق جائزة الأمير فيصل بن فهد الدولية للبحوث الرياضية.

- تحقيق فريق الهلال الأول لكرة القدم اللقب الآسيوي السابع (الرابع عالمياً).

- تحقيق فريق الوحدة لكرة اليد المركز الرابع (عالمياً) ووصيفاً في بطولة كأس آسيا.

- تحقيق المنتخب السعودي لكرة القدم للناشئين لقب بطولة اتحاد غرب آسيا.

- إطلاق برنامج ابتعاث المواهب لتطوير كرة القدم.

- تزكية ياسر المسحل رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم.

- "النصر" يحقق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

- التعاون بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله.

- إطلاق رالي داكار 2020 السعودية.

- استضافة بطولة العالم للأندية لكرة اليد.

- سباق فورميلا الدمام.

- تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم لنهائيات كأس آسيا بتايلاند 2020.

- حصدت السعودية في الأولمبياد الخاص 40 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، والذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

- مشاركة المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاماً في كأس العالم في بولندا.

- المنتخب السعودي لكرة السلة بطلاً لكأس الخليج.

- استضافة السوبر الإيطالي لكرة القدم بين فريق يوفنتوس ولاتسيو.

- استضافة "السوبر كلاسيكو" والذي جمع منتخب البرازيل ونظيره الأرجنتين.

بالإضافة إلى تحقيق عدد من الميداليات الذهبية في الألعاب المختلفة؛ منها الفردي والجماعي، إلى جانب الكثير من الفعاليات الناجحة تنظيماً وجماهيرياً خلال موسم جدة وموسم الشرقية ورالي حائل الدولي.

موسم الدرعية.. كن جزءاً من التاريخ

بشعار "كن جزءاً من التاريخ"، ولموسم يصنع التاريخ، كان موسم الدرعية في الموعد (رياضي، ترفيهي وثقافي)، من خلال البطولات العالمية الكبيرة، حيث الإثارة والندية والحماس الجماهيري المنقطع النظير، وتحت مظلة الهيئة العامة للرياضة تم تنظيم الآتي:

- مهرجان الدرعية للفروسية المؤهل لألمبياد طوكيو2020.

- كأس الدرعية للتنس.

- نزال الدرعية التاريخي (أول بطولة ملاكمة عالمية للوزن الثقيل تقام في المملكة).

- سباق فورمولا- إي الدرعية.