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حالة تقلبات جديدة تضرب أجواء المملكة بالهطولات و"تحاليل الأرصاد" ترسم ملامحها

تبدأ الجمعة بأمطار رعدية قد تصحب بتساقط البرَد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرها اليوم، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض مناطق المملكة، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية، قد تصحب بتساقط البرَد، ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة أن تأثير الحالة يأتي ابتداءً من يوم الجمعة على مرتفعات منطقة جازان، وعسير، والباحة بأمطار متوسطة في مجملها، وعلى منطقة مكة المكرمة يتوقع بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ومن يوم السبت يتوقع تأثر منطقة حائل، والقصيم، والشرقية بهطول أمطار متوسطة في مجملها، وفي منطقة الرياض يتوقع بأن تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة بمشيئة الله.

حالة الطقس أمطار رياح مثيرة للأتربة أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة تقلبات جديدة تضرب أجواء المملكة بالهطولات و"تحاليل الأرصاد" ترسم ملامحها
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرها اليوم، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض مناطق المملكة، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية، قد تصحب بتساقط البرَد، ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة أن تأثير الحالة يأتي ابتداءً من يوم الجمعة على مرتفعات منطقة جازان، وعسير، والباحة بأمطار متوسطة في مجملها، وعلى منطقة مكة المكرمة يتوقع بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ومن يوم السبت يتوقع تأثر منطقة حائل، والقصيم، والشرقية بهطول أمطار متوسطة في مجملها، وفي منطقة الرياض يتوقع بأن تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة بمشيئة الله.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
02:30 PM

حالة تقلبات جديدة تضرب أجواء المملكة بالهطولات و"تحاليل الأرصاد" ترسم ملامحها

تبدأ الجمعة بأمطار رعدية قد تصحب بتساقط البرَد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرها اليوم، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض مناطق المملكة، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية، قد تصحب بتساقط البرَد، ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة أن تأثير الحالة يأتي ابتداءً من يوم الجمعة على مرتفعات منطقة جازان، وعسير، والباحة بأمطار متوسطة في مجملها، وعلى منطقة مكة المكرمة يتوقع بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ومن يوم السبت يتوقع تأثر منطقة حائل، والقصيم، والشرقية بهطول أمطار متوسطة في مجملها، وفي منطقة الرياض يتوقع بأن تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة بمشيئة الله.

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