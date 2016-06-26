النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
كانت مَخفية داخل شحنة ألواح حديدية

"مكافحة المخدرات": إحباط تهريب أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين مخدر قادمة من لبنان

تغيير ألوان سيارات نقل الموتى بعيدًا عن ألوان "أمانة الرياض"

"بلدي الرياض" والأمانة يستجيبان لمقترح مواطن

تقدم المواطن مهيني السبيعي إلى المجلس البلدي لمدينة الرياض بمقترح تغيير سيارات نقل الموتى تمييزًا لها عن سيارات أمانة المنطقة، حفاظًا على مشاعر ذوي المتوفي، وقد طوّر المجلس البلدي المقترح وقدمه على شكل مبادرة إلى أمانة منطقة الرياض.

وذكر رئيس المجلس البلدي خالد بن عبدالرحمن العريدي أن المبادرة دعت لتغيير لون سيارات نقل الموتى التابعة للبلديات إلى اللون الأبيض أو أي لون مناسب ومميز، وأن يكتب على السيارات عبارة (إكرام الموتى).

وأضاف أن المجلس اقترح أن يكون نقل الموتى والمصابين من اختصاص الهلال الأحمر الى المستشفى، وأما نقل الموتى من المستشفى إلى المقبرة من اختصاص البلدية، بالنموذج الجديد (سيارات إكرام الموتى).

وختم "العريدي" حديثه بشكر أمانة منطقة الرياض على تجاوبها السريع مع المبادرة، وإفادتها بتفعيل المبادرة من خلال تخصيص بعض المركبات الخاصة بنقل الموتى وإضافة عبارة "إكرام الموتى".

أمانة الرياض

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
تغيير ألوان سيارات نقل الموتى بعيدًا عن ألوان "أمانة الرياض"
سبق

تقدم المواطن مهيني السبيعي إلى المجلس البلدي لمدينة الرياض بمقترح تغيير سيارات نقل الموتى تمييزًا لها عن سيارات أمانة المنطقة، حفاظًا على مشاعر ذوي المتوفي، وقد طوّر المجلس البلدي المقترح وقدمه على شكل مبادرة إلى أمانة منطقة الرياض.

وذكر رئيس المجلس البلدي خالد بن عبدالرحمن العريدي أن المبادرة دعت لتغيير لون سيارات نقل الموتى التابعة للبلديات إلى اللون الأبيض أو أي لون مناسب ومميز، وأن يكتب على السيارات عبارة (إكرام الموتى).

وأضاف أن المجلس اقترح أن يكون نقل الموتى والمصابين من اختصاص الهلال الأحمر الى المستشفى، وأما نقل الموتى من المستشفى إلى المقبرة من اختصاص البلدية، بالنموذج الجديد (سيارات إكرام الموتى).

وختم "العريدي" حديثه بشكر أمانة منطقة الرياض على تجاوبها السريع مع المبادرة، وإفادتها بتفعيل المبادرة من خلال تخصيص بعض المركبات الخاصة بنقل الموتى وإضافة عبارة "إكرام الموتى".

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
08:19 PM

تغيير ألوان سيارات نقل الموتى بعيدًا عن ألوان "أمانة الرياض"

"بلدي الرياض" والأمانة يستجيبان لمقترح مواطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,917

تقدم المواطن مهيني السبيعي إلى المجلس البلدي لمدينة الرياض بمقترح تغيير سيارات نقل الموتى تمييزًا لها عن سيارات أمانة المنطقة، حفاظًا على مشاعر ذوي المتوفي، وقد طوّر المجلس البلدي المقترح وقدمه على شكل مبادرة إلى أمانة منطقة الرياض.

وذكر رئيس المجلس البلدي خالد بن عبدالرحمن العريدي أن المبادرة دعت لتغيير لون سيارات نقل الموتى التابعة للبلديات إلى اللون الأبيض أو أي لون مناسب ومميز، وأن يكتب على السيارات عبارة (إكرام الموتى).

وأضاف أن المجلس اقترح أن يكون نقل الموتى والمصابين من اختصاص الهلال الأحمر الى المستشفى، وأما نقل الموتى من المستشفى إلى المقبرة من اختصاص البلدية، بالنموذج الجديد (سيارات إكرام الموتى).

وختم "العريدي" حديثه بشكر أمانة منطقة الرياض على تجاوبها السريع مع المبادرة، وإفادتها بتفعيل المبادرة من خلال تخصيص بعض المركبات الخاصة بنقل الموتى وإضافة عبارة "إكرام الموتى".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,803
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,241
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,442
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,016

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب
الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة