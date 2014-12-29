النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 149حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 159خلال الـ24 ساعة الماضية

من غد حتى الجمعة.. الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية

دعا الجميع إلى توخي الحيطة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من الأربعاء 15 / 5 / 1442هـ وحتى الجمعة الموافق 17 / 5 / 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم)، بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

المديرية العامة للدفاع المدني الأمطار الرعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
من غد حتى الجمعة.. الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية
سبق

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من الأربعاء 15 / 5 / 1442هـ وحتى الجمعة الموافق 17 / 5 / 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم)، بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
03:27 PM

من غد حتى الجمعة.. الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية

دعا الجميع إلى توخي الحيطة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
5,764

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من الأربعاء 15 / 5 / 1442هـ وحتى الجمعة الموافق 17 / 5 / 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم)، بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,917
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,738
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,166
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,387

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة