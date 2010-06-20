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رؤساء الإعلام الأمني وممثلو وزارات الإعلام العرب يبحثون إستراتيجية التعامل مع الإرهاب

التحذير من مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأفكار الإرهابية

حذر مدير الملاحق والمراكز الإعلامية بوكالة وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية الدكتور نايف بن مطلق العتيبي من استغلال الجماعات الإرهابية للإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكارهم واستقطاب العناصر.

وأشار -خلال الاجتماع المشترك بين رؤساء أجهزة الإعلام الأمني بوزارات الداخلية العربية وممثلي وزارات الإعلام في الدول العربية الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية- إلى أن الرسالة الإعلامية الموجهة للجماهير عن الإرهاب يجب أن تخاطب العقل والعاطفة معًا، موضحاً أن الرسالة العقلانية وحدها غير مجدية في حملات التوعية للشباب.

وناقش الاجتماع مشروع مدونة قواعد السلوك المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية، ومشروع الإستراتيجية المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع قضايا التطرف والإرهاب.

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رؤساء الإعلام الأمني وممثلو وزارات الإعلام العرب يبحثون إستراتيجية التعامل مع الإرهاب
سبق

حذر مدير الملاحق والمراكز الإعلامية بوكالة وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية الدكتور نايف بن مطلق العتيبي من استغلال الجماعات الإرهابية للإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكارهم واستقطاب العناصر.

وأشار -خلال الاجتماع المشترك بين رؤساء أجهزة الإعلام الأمني بوزارات الداخلية العربية وممثلي وزارات الإعلام في الدول العربية الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية- إلى أن الرسالة الإعلامية الموجهة للجماهير عن الإرهاب يجب أن تخاطب العقل والعاطفة معًا، موضحاً أن الرسالة العقلانية وحدها غير مجدية في حملات التوعية للشباب.

وناقش الاجتماع مشروع مدونة قواعد السلوك المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية، ومشروع الإستراتيجية المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع قضايا التطرف والإرهاب.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
07:55 PM
اخر تعديل
20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
07:36 AM

رؤساء الإعلام الأمني وممثلو وزارات الإعلام العرب يبحثون إستراتيجية التعامل مع الإرهاب

التحذير من مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأفكار الإرهابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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حذر مدير الملاحق والمراكز الإعلامية بوكالة وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية الدكتور نايف بن مطلق العتيبي من استغلال الجماعات الإرهابية للإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكارهم واستقطاب العناصر.

وأشار -خلال الاجتماع المشترك بين رؤساء أجهزة الإعلام الأمني بوزارات الداخلية العربية وممثلي وزارات الإعلام في الدول العربية الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية- إلى أن الرسالة الإعلامية الموجهة للجماهير عن الإرهاب يجب أن تخاطب العقل والعاطفة معًا، موضحاً أن الرسالة العقلانية وحدها غير مجدية في حملات التوعية للشباب.

وناقش الاجتماع مشروع مدونة قواعد السلوك المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية، ومشروع الإستراتيجية المتعلقة بالتعامل الإعلامي مع قضايا التطرف والإرهاب.

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