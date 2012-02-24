وفاة والدة "آل فهيد" رئيس المنظمة العربية للسياحة

توفيت والدة رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد.
وتتقدّم "سبق" بخالص العزاء والمواساة للدكتور بندر، سائلين الله للفقيدة الرحمةَ والغفران، ولذويها الصبر والسلوان.
توفيت والدة رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد.
وتتقدّم "سبق" بخالص العزاء والمواساة للدكتور بندر، سائلين الله للفقيدة الرحمةَ والغفران، ولذويها الصبر والسلوان.
توفيت والدة رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد.
وتتقدّم "سبق" بخالص العزاء والمواساة للدكتور بندر، سائلين الله للفقيدة الرحمةَ والغفران، ولذويها الصبر والسلوان.
توفيت والدة رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد.
وتتقدّم "سبق" بخالص العزاء والمواساة للدكتور بندر، سائلين الله للفقيدة الرحمةَ والغفران، ولذويها الصبر والسلوان.