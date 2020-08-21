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"ماهر": ما يحدث الآن هو تحريض ضد السعودية والإمارات وهما اللتان دعمتا واستثمرتا في بلداننا

بعد تمجيد "العويس" و"جواد" لنظام إيران وتمرير الأكاذيب عبر "الجزيرة"

وجّه الإعلامي "جيري ماهر" رسالة قوية عند مواجهته للبناني غسان جواد، ضيف برنامج "الاتجاه المعاكس"، بعد تمجيده لنظام إيران ومحاولة الإساءة للسعودية على قناة الجزيرة القطرية، قائلاً: "إيران هي التي حرضت بيننا وكرهتنا لبعضنا، هي التي خلتني أنا لبناني وأنت لبناني أعداء بالسياسة بسبب تصرفاتها، لما كان السعودي والإماراتي بيننا بلبنان كنا بألف خير، وعايشين بين بعضنا ومرتاحين، عكس لما كان الإيراني موجودًا وفرقنا عن بعضنا".

وتفصيلاً، تصدى "جيري" كعادته في وجه الأبواق المأجورة الحاقدة في حلقة كانت تستهدف السعودية والإمارات للتحريض بينهما والتقليل من دورهما في اليمن؛ ما دعاه لمقاطعة مقدمة البرنامج غادة عويس، حيث ألجم كل تلك الادعاءات، وتحدث بشكل واضح عن الدور الإماراتي الذي وصفه بالعظيم في خدمة المنطقة وشعوبها، ووقوفها خلف السعودية في كل القضايا".

وواصل "جيري" صفع بوق الجزيرة "العويس" التي دأبت على مقاطعته في محاولة منها مرة أخرى للتقليل من شأن الإمارات وعلاقاتها مع المملكة، قائلاً: "أصحاب القرار في السعودية قالوها بصراحة وبشكل واضح السعودي إماراتي والإماراتي سعودي وليس هناك أي خلاف إماراتي سعودي ولن يكون".

واستطاع "جيري" أن يقول الحق والصدق، مؤكدًا أن ما يحدث للسعودية والإمارات هو تحريضٌ وهما اللتان قدمتا كل الدعم لشعوبنا واستثمروا في بلادنا وشعوبنا، وأتاحوا لنا فرص العمل والحياة الكريمة بعد اكتشاف النفط، على الرغم من أننا لم نقدم لهما شيئًا قبل اكتشاف النفط".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ماهر": ما يحدث الآن هو تحريض ضد السعودية والإمارات وهما اللتان دعمتا واستثمرتا في بلداننا
سبق

وجّه الإعلامي "جيري ماهر" رسالة قوية عند مواجهته للبناني غسان جواد، ضيف برنامج "الاتجاه المعاكس"، بعد تمجيده لنظام إيران ومحاولة الإساءة للسعودية على قناة الجزيرة القطرية، قائلاً: "إيران هي التي حرضت بيننا وكرهتنا لبعضنا، هي التي خلتني أنا لبناني وأنت لبناني أعداء بالسياسة بسبب تصرفاتها، لما كان السعودي والإماراتي بيننا بلبنان كنا بألف خير، وعايشين بين بعضنا ومرتاحين، عكس لما كان الإيراني موجودًا وفرقنا عن بعضنا".

وتفصيلاً، تصدى "جيري" كعادته في وجه الأبواق المأجورة الحاقدة في حلقة كانت تستهدف السعودية والإمارات للتحريض بينهما والتقليل من دورهما في اليمن؛ ما دعاه لمقاطعة مقدمة البرنامج غادة عويس، حيث ألجم كل تلك الادعاءات، وتحدث بشكل واضح عن الدور الإماراتي الذي وصفه بالعظيم في خدمة المنطقة وشعوبها، ووقوفها خلف السعودية في كل القضايا".

وواصل "جيري" صفع بوق الجزيرة "العويس" التي دأبت على مقاطعته في محاولة منها مرة أخرى للتقليل من شأن الإمارات وعلاقاتها مع المملكة، قائلاً: "أصحاب القرار في السعودية قالوها بصراحة وبشكل واضح السعودي إماراتي والإماراتي سعودي وليس هناك أي خلاف إماراتي سعودي ولن يكون".

واستطاع "جيري" أن يقول الحق والصدق، مؤكدًا أن ما يحدث للسعودية والإمارات هو تحريضٌ وهما اللتان قدمتا كل الدعم لشعوبنا واستثمروا في بلادنا وشعوبنا، وأتاحوا لنا فرص العمل والحياة الكريمة بعد اكتشاف النفط، على الرغم من أننا لم نقدم لهما شيئًا قبل اكتشاف النفط".

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
09:55 PM

"ماهر": ما يحدث الآن هو تحريض ضد السعودية والإمارات وهما اللتان دعمتا واستثمرتا في بلداننا

بعد تمجيد "العويس" و"جواد" لنظام إيران وتمرير الأكاذيب عبر "الجزيرة"

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خلف الدوسري - الرياض
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وجّه الإعلامي "جيري ماهر" رسالة قوية عند مواجهته للبناني غسان جواد، ضيف برنامج "الاتجاه المعاكس"، بعد تمجيده لنظام إيران ومحاولة الإساءة للسعودية على قناة الجزيرة القطرية، قائلاً: "إيران هي التي حرضت بيننا وكرهتنا لبعضنا، هي التي خلتني أنا لبناني وأنت لبناني أعداء بالسياسة بسبب تصرفاتها، لما كان السعودي والإماراتي بيننا بلبنان كنا بألف خير، وعايشين بين بعضنا ومرتاحين، عكس لما كان الإيراني موجودًا وفرقنا عن بعضنا".

وتفصيلاً، تصدى "جيري" كعادته في وجه الأبواق المأجورة الحاقدة في حلقة كانت تستهدف السعودية والإمارات للتحريض بينهما والتقليل من دورهما في اليمن؛ ما دعاه لمقاطعة مقدمة البرنامج غادة عويس، حيث ألجم كل تلك الادعاءات، وتحدث بشكل واضح عن الدور الإماراتي الذي وصفه بالعظيم في خدمة المنطقة وشعوبها، ووقوفها خلف السعودية في كل القضايا".

وواصل "جيري" صفع بوق الجزيرة "العويس" التي دأبت على مقاطعته في محاولة منها مرة أخرى للتقليل من شأن الإمارات وعلاقاتها مع المملكة، قائلاً: "أصحاب القرار في السعودية قالوها بصراحة وبشكل واضح السعودي إماراتي والإماراتي سعودي وليس هناك أي خلاف إماراتي سعودي ولن يكون".

واستطاع "جيري" أن يقول الحق والصدق، مؤكدًا أن ما يحدث للسعودية والإمارات هو تحريضٌ وهما اللتان قدمتا كل الدعم لشعوبنا واستثمروا في بلادنا وشعوبنا، وأتاحوا لنا فرص العمل والحياة الكريمة بعد اكتشاف النفط، على الرغم من أننا لم نقدم لهما شيئًا قبل اكتشاف النفط".

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