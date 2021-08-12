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10 آلاف مستفيد من خدمة العمل المؤقت لموسم الحج عبر "أجير"

في 73 مهنة مختلفة.. أبرزها متعهدو الإعاشة وأنشطة الوساطة التجارية

بلغت نسبة المستفيدين السعوديين من خدمة العمل المؤقت لموسم الحج عبر برنامج أجير 50%، فيما بلغ عدد المستفيدين الإجمالي عشرة آلاف مستفيد من البرنامج.

وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن البرنامج حقق فوائد لأكثر من 183 شركة، وفي 73 مهنة مختلفة.

وكانت الوزارة قد أتاحت تصريح "أجير الحج" للراغبين في العمل المؤقت بموسم الحج من السعوديين والمقيمين، حيث قدمت برامج تعليمية وتطويرية مكثفة لتزويد العاملين في قطاع الحج بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات الصحة المهنية وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن والحفاوة بهم.

يُذكر أنه تم خلال موسم الحج الماضي توفير مركز خدمة عملاء على مدار الساعة، بالإضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية لخدمة "أجير الحج" عبر مختلف قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي.

وكان أبرز المستفيدين من تصريح العمل المؤقت في موسم الحج من مقدمي خدمات الحجاج، ومتعهدي الإعاشة، وأنشطة الوساطة التجارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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10 آلاف مستفيد من خدمة العمل المؤقت لموسم الحج عبر "أجير"
سبق

بلغت نسبة المستفيدين السعوديين من خدمة العمل المؤقت لموسم الحج عبر برنامج أجير 50%، فيما بلغ عدد المستفيدين الإجمالي عشرة آلاف مستفيد من البرنامج.

وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن البرنامج حقق فوائد لأكثر من 183 شركة، وفي 73 مهنة مختلفة.

وكانت الوزارة قد أتاحت تصريح "أجير الحج" للراغبين في العمل المؤقت بموسم الحج من السعوديين والمقيمين، حيث قدمت برامج تعليمية وتطويرية مكثفة لتزويد العاملين في قطاع الحج بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات الصحة المهنية وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن والحفاوة بهم.

يُذكر أنه تم خلال موسم الحج الماضي توفير مركز خدمة عملاء على مدار الساعة، بالإضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية لخدمة "أجير الحج" عبر مختلف قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي.

وكان أبرز المستفيدين من تصريح العمل المؤقت في موسم الحج من مقدمي خدمات الحجاج، ومتعهدي الإعاشة، وأنشطة الوساطة التجارية.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:13 PM

10 آلاف مستفيد من خدمة العمل المؤقت لموسم الحج عبر "أجير"

في 73 مهنة مختلفة.. أبرزها متعهدو الإعاشة وأنشطة الوساطة التجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت نسبة المستفيدين السعوديين من خدمة العمل المؤقت لموسم الحج عبر برنامج أجير 50%، فيما بلغ عدد المستفيدين الإجمالي عشرة آلاف مستفيد من البرنامج.

وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن البرنامج حقق فوائد لأكثر من 183 شركة، وفي 73 مهنة مختلفة.

وكانت الوزارة قد أتاحت تصريح "أجير الحج" للراغبين في العمل المؤقت بموسم الحج من السعوديين والمقيمين، حيث قدمت برامج تعليمية وتطويرية مكثفة لتزويد العاملين في قطاع الحج بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات الصحة المهنية وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن والحفاوة بهم.

يُذكر أنه تم خلال موسم الحج الماضي توفير مركز خدمة عملاء على مدار الساعة، بالإضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية لخدمة "أجير الحج" عبر مختلف قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي.

وكان أبرز المستفيدين من تصريح العمل المؤقت في موسم الحج من مقدمي خدمات الحجاج، ومتعهدي الإعاشة، وأنشطة الوساطة التجارية.

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