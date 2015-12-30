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"الإسكان": إيقاف استقبال طلبات دعم "التمويل القائم" مطلع يناير

لا يشمل الشراء أو البناء الذاتي ومشاريع البيع على الخارطة

قالت وزارة الإسكان إنه سيتم بدءاً من تاريخ 1/ 1/ 2021م إيقاف استقبال طلبات دعم التمويل القائم، فيما ستواصل الوزارة تقديم الدعم من خلال القرض المدعوم للحصول على مختلف الحلول والمنتجات السكنية التي يوفرها برنامج سكني لأهالينا.

وأوضحت "الإسكان" أن القرار يخص العقود التي تم توقيعها مع الجهات التمويلية في فترة سابقة خارج إطار وزارة الإسكان، مشيرةً إلى أن منتج الشراء من السوق أو البناء الذاتي ومشاريع البيع على الخارطة لا زالت متاحة ومستمرة لجميع مستفيدي برنامج سكني.

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"الإسكان": إيقاف استقبال طلبات دعم "التمويل القائم" مطلع يناير
سبق

قالت وزارة الإسكان إنه سيتم بدءاً من تاريخ 1/ 1/ 2021م إيقاف استقبال طلبات دعم التمويل القائم، فيما ستواصل الوزارة تقديم الدعم من خلال القرض المدعوم للحصول على مختلف الحلول والمنتجات السكنية التي يوفرها برنامج سكني لأهالينا.

وأوضحت "الإسكان" أن القرار يخص العقود التي تم توقيعها مع الجهات التمويلية في فترة سابقة خارج إطار وزارة الإسكان، مشيرةً إلى أن منتج الشراء من السوق أو البناء الذاتي ومشاريع البيع على الخارطة لا زالت متاحة ومستمرة لجميع مستفيدي برنامج سكني.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
09:44 PM

"الإسكان": إيقاف استقبال طلبات دعم "التمويل القائم" مطلع يناير

لا يشمل الشراء أو البناء الذاتي ومشاريع البيع على الخارطة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
3,747

قالت وزارة الإسكان إنه سيتم بدءاً من تاريخ 1/ 1/ 2021م إيقاف استقبال طلبات دعم التمويل القائم، فيما ستواصل الوزارة تقديم الدعم من خلال القرض المدعوم للحصول على مختلف الحلول والمنتجات السكنية التي يوفرها برنامج سكني لأهالينا.

وأوضحت "الإسكان" أن القرار يخص العقود التي تم توقيعها مع الجهات التمويلية في فترة سابقة خارج إطار وزارة الإسكان، مشيرةً إلى أن منتج الشراء من السوق أو البناء الذاتي ومشاريع البيع على الخارطة لا زالت متاحة ومستمرة لجميع مستفيدي برنامج سكني.

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