النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. شرطة حائل تؤكد القبض على سائق حافلة عرض حياة المسافرين للخطر

مواطن بالعقد الخامس من العمر

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، أنه وبالإشارة لما تم تداوله عن قيام سائق حافلة بقيادتها بسرعة عالية وتهور، باتجاه طريق حائل- العلا مشكلاً خطراً كبيراً على مستخدمي الطريق، وذلك مساء يوم الاثنين 1441/2/29هـ، فقد تمكنت دوريات أمن الطرق من متابعته والسيطرة على الحافلة والقبض على سائقها.

وأضاف أن سائق الحافلة مواطن بالعقد الخامس من العمر وأنه لم يترتب على ذلك تعرض أحد من مستخدمي الطريق أو رجال الأمن لأي أذى، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد أن شرطة منطقة حائل، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع عبر الواتساب، تظهر حافلة تسير بسرعة عالية على طريق حائل-العلا, فيما ظهرت محاولة أمن الطرق بمركز دليهان استيقافه عبر توجيه النداء له وإطلاق الأعيرة النارية لتخويفه، إلا أنه لم يتوقف، وبعد عدة محاولات تم استيقافه بمساعدة بعض المواطنين، فتم القبض عليه وتسليمه للجهات الأمنية ذات العلاقة.

شرطة حائل المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي الشمري الجهات الأمنية حائل الأمن يوقف متهورًا على حافلة في طريق "حائل- العلا"

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. شرطة حائل تؤكد القبض على سائق حافلة عرض حياة المسافرين للخطر
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، أنه وبالإشارة لما تم تداوله عن قيام سائق حافلة بقيادتها بسرعة عالية وتهور، باتجاه طريق حائل- العلا مشكلاً خطراً كبيراً على مستخدمي الطريق، وذلك مساء يوم الاثنين 1441/2/29هـ، فقد تمكنت دوريات أمن الطرق من متابعته والسيطرة على الحافلة والقبض على سائقها.

وأضاف أن سائق الحافلة مواطن بالعقد الخامس من العمر وأنه لم يترتب على ذلك تعرض أحد من مستخدمي الطريق أو رجال الأمن لأي أذى، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد أن شرطة منطقة حائل، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع عبر الواتساب، تظهر حافلة تسير بسرعة عالية على طريق حائل-العلا, فيما ظهرت محاولة أمن الطرق بمركز دليهان استيقافه عبر توجيه النداء له وإطلاق الأعيرة النارية لتخويفه، إلا أنه لم يتوقف، وبعد عدة محاولات تم استيقافه بمساعدة بعض المواطنين، فتم القبض عليه وتسليمه للجهات الأمنية ذات العلاقة.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
09:37 PM

بالفيديو.. شرطة حائل تؤكد القبض على سائق حافلة عرض حياة المسافرين للخطر

مواطن بالعقد الخامس من العمر

A A A
خالد السليمي - حائل
10
6,098

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، أنه وبالإشارة لما تم تداوله عن قيام سائق حافلة بقيادتها بسرعة عالية وتهور، باتجاه طريق حائل- العلا مشكلاً خطراً كبيراً على مستخدمي الطريق، وذلك مساء يوم الاثنين 1441/2/29هـ، فقد تمكنت دوريات أمن الطرق من متابعته والسيطرة على الحافلة والقبض على سائقها.

وأضاف أن سائق الحافلة مواطن بالعقد الخامس من العمر وأنه لم يترتب على ذلك تعرض أحد من مستخدمي الطريق أو رجال الأمن لأي أذى، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد أن شرطة منطقة حائل، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع عبر الواتساب، تظهر حافلة تسير بسرعة عالية على طريق حائل-العلا, فيما ظهرت محاولة أمن الطرق بمركز دليهان استيقافه عبر توجيه النداء له وإطلاق الأعيرة النارية لتخويفه، إلا أنه لم يتوقف، وبعد عدة محاولات تم استيقافه بمساعدة بعض المواطنين، فتم القبض عليه وتسليمه للجهات الأمنية ذات العلاقة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,405
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,829
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,272
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,461

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة