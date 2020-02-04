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"تعليم القنفذة" تعلن وظائف شاغرة للجنسَيْن من حَمَلة الثانوية العامة فأقل

التقديم إلكترونيًّا فقط من الغد حتى 18 جمادى الآخرة الجاري

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة توافُر عدد من الوظائف للجنسين (الرجال والنساء) بمسمى حارس أمن، ومراسل مكتبي (مستخدم)، على المرتبة الـ(31)، وعلى بند العمال فئة (أ).

وتفصيلاً، أوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم القنفذة عمر علي باوهاب أن الوظائف الشاغرة متاحة للسعوديين والسعوديات على لائحة المستخدمين، وبند الأجور، لحَمَلة الثانوية العامة فأقل. داعيًا الراغبين في إشغال هذه الوظائف للتقدم عن طريق الرابط الآتي: http://www.quedu.gov.sa/job/

ولفت "باوهاب" إلى أن التقديم سيكون من خلال الرابط الإلكتروني فقط، ولن يُستقبل أي طلب ورقي أو أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة، وذلك وفق الشروط الآتية:

أولاً: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

ثانيًا: اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قِبل اللجنة.

ثالثًا: سلامة المظهر والحواس، وعدم وجود إعاقة تمنعه من أداء العمل.

رابعًا: أن يكون من أحد سكان القطاع التابع له الوظيفة، على أن يحضر ما يثبت ذلك من شيخ القبيلة أو العمدة.

خامسًا: إثبات التسجيل في ساعد.

سادسًا: أن لا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.

سابعًا: لن يتم قبول أي طلب غير مكتمل أو غير مطابق.

ثامنًا: سوف تتم المفاضلة حسب الاحتياج بكل قطاع على حدة.

وأكد باوهاب أنه الاختيار سيتم عن طريق قوائم المرشحين في برنامج ساعد بوزارة الخدمة المدنية لإشغال هذه الوظائف. مشيرًا إلى أنه سوف يبدأ موعد التقديم على هذه الوظائف يوم غد الثلاثاء الموافق ١٤٤١/ ٠٦/ ١٠هـ، وسوف يكون آخر موعد لقبول الطلبات يوم الأربعاء الموافق ١٤٤١/ ٠٦/ ١٨ هـ.

داعيًا الله - عز وجل - التوفيق للجميع.

القنفذة وزارة التعليم إدارة التعليم وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم القنفذة" تعلن وظائف شاغرة للجنسَيْن من حَمَلة الثانوية العامة فأقل
سبق

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة توافُر عدد من الوظائف للجنسين (الرجال والنساء) بمسمى حارس أمن، ومراسل مكتبي (مستخدم)، على المرتبة الـ(31)، وعلى بند العمال فئة (أ).

وتفصيلاً، أوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم القنفذة عمر علي باوهاب أن الوظائف الشاغرة متاحة للسعوديين والسعوديات على لائحة المستخدمين، وبند الأجور، لحَمَلة الثانوية العامة فأقل. داعيًا الراغبين في إشغال هذه الوظائف للتقدم عن طريق الرابط الآتي: http://www.quedu.gov.sa/job/

ولفت "باوهاب" إلى أن التقديم سيكون من خلال الرابط الإلكتروني فقط، ولن يُستقبل أي طلب ورقي أو أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة، وذلك وفق الشروط الآتية:

أولاً: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

ثانيًا: اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قِبل اللجنة.

ثالثًا: سلامة المظهر والحواس، وعدم وجود إعاقة تمنعه من أداء العمل.

رابعًا: أن يكون من أحد سكان القطاع التابع له الوظيفة، على أن يحضر ما يثبت ذلك من شيخ القبيلة أو العمدة.

خامسًا: إثبات التسجيل في ساعد.

سادسًا: أن لا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.

سابعًا: لن يتم قبول أي طلب غير مكتمل أو غير مطابق.

ثامنًا: سوف تتم المفاضلة حسب الاحتياج بكل قطاع على حدة.

وأكد باوهاب أنه الاختيار سيتم عن طريق قوائم المرشحين في برنامج ساعد بوزارة الخدمة المدنية لإشغال هذه الوظائف. مشيرًا إلى أنه سوف يبدأ موعد التقديم على هذه الوظائف يوم غد الثلاثاء الموافق ١٤٤١/ ٠٦/ ١٠هـ، وسوف يكون آخر موعد لقبول الطلبات يوم الأربعاء الموافق ١٤٤١/ ٠٦/ ١٨ هـ.

داعيًا الله - عز وجل - التوفيق للجميع.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
12:16 AM

"تعليم القنفذة" تعلن وظائف شاغرة للجنسَيْن من حَمَلة الثانوية العامة فأقل

التقديم إلكترونيًّا فقط من الغد حتى 18 جمادى الآخرة الجاري

A A A
علي السحاري - القنفذة
0
1,777

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة توافُر عدد من الوظائف للجنسين (الرجال والنساء) بمسمى حارس أمن، ومراسل مكتبي (مستخدم)، على المرتبة الـ(31)، وعلى بند العمال فئة (أ).

وتفصيلاً، أوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم القنفذة عمر علي باوهاب أن الوظائف الشاغرة متاحة للسعوديين والسعوديات على لائحة المستخدمين، وبند الأجور، لحَمَلة الثانوية العامة فأقل. داعيًا الراغبين في إشغال هذه الوظائف للتقدم عن طريق الرابط الآتي: http://www.quedu.gov.sa/job/

ولفت "باوهاب" إلى أن التقديم سيكون من خلال الرابط الإلكتروني فقط، ولن يُستقبل أي طلب ورقي أو أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة، وذلك وفق الشروط الآتية:

أولاً: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

ثانيًا: اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قِبل اللجنة.

ثالثًا: سلامة المظهر والحواس، وعدم وجود إعاقة تمنعه من أداء العمل.

رابعًا: أن يكون من أحد سكان القطاع التابع له الوظيفة، على أن يحضر ما يثبت ذلك من شيخ القبيلة أو العمدة.

خامسًا: إثبات التسجيل في ساعد.

سادسًا: أن لا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية.

سابعًا: لن يتم قبول أي طلب غير مكتمل أو غير مطابق.

ثامنًا: سوف تتم المفاضلة حسب الاحتياج بكل قطاع على حدة.

وأكد باوهاب أنه الاختيار سيتم عن طريق قوائم المرشحين في برنامج ساعد بوزارة الخدمة المدنية لإشغال هذه الوظائف. مشيرًا إلى أنه سوف يبدأ موعد التقديم على هذه الوظائف يوم غد الثلاثاء الموافق ١٤٤١/ ٠٦/ ١٠هـ، وسوف يكون آخر موعد لقبول الطلبات يوم الأربعاء الموافق ١٤٤١/ ٠٦/ ١٨ هـ.

داعيًا الله - عز وجل - التوفيق للجميع.

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