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"مدني مكة" يحذر من التنزه في بطون الأودية وقمم المرتفعات

بعد تنبيه "الأرصاد" لهطول أمطار رعدية تستمر حتى 8 مساءً

دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق.

وشددت على ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

جاء ذلك على خلفية إصدار الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظة الطائف تشمل مراكز الشفا، والهدا، الكامل اموبه، وتربه، والخمة، وظلم ومحافظة ميسان، مشيرة إلى استمرار الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً.

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"مدني مكة" يحذر من التنزه في بطون الأودية وقمم المرتفعات
سبق

دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق.

وشددت على ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

جاء ذلك على خلفية إصدار الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظة الطائف تشمل مراكز الشفا، والهدا، الكامل اموبه، وتربه، والخمة، وظلم ومحافظة ميسان، مشيرة إلى استمرار الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
02:55 PM
اخر تعديل
09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
04:13 PM

"مدني مكة" يحذر من التنزه في بطون الأودية وقمم المرتفعات

بعد تنبيه "الأرصاد" لهطول أمطار رعدية تستمر حتى 8 مساءً

أرشيفية
A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
2,015

دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق.

وشددت على ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

جاء ذلك على خلفية إصدار الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على محافظة الطائف تشمل مراكز الشفا، والهدا، الكامل اموبه، وتربه، والخمة، وظلم ومحافظة ميسان، مشيرة إلى استمرار الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً.

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