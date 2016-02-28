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البحرين تدين بشدة هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية البالستي باتجاه مدن المملكة

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ بالستي باتجاه مدينة الرياض وعدد من الطائرات المفخخة تجاه مدينة جيزان ومدينة خميس مشيط.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيانها تضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تستهدف بشكل متعمد وممنهج المدن والمنشآت المدنية والمدنيين الآمنين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ البالستي والطائرات المفخخة، مؤكدةً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة على أراضي المملكة.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة صاروخ باليستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين تدين بشدة هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية البالستي باتجاه مدن المملكة
سبق

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ بالستي باتجاه مدينة الرياض وعدد من الطائرات المفخخة تجاه مدينة جيزان ومدينة خميس مشيط.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيانها تضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تستهدف بشكل متعمد وممنهج المدن والمنشآت المدنية والمدنيين الآمنين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ البالستي والطائرات المفخخة، مؤكدةً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة على أراضي المملكة.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
04:55 AM

البحرين تدين بشدة هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية البالستي باتجاه مدن المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أدانت مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ بالستي باتجاه مدينة الرياض وعدد من الطائرات المفخخة تجاه مدينة جيزان ومدينة خميس مشيط.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيانها تضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تستهدف بشكل متعمد وممنهج المدن والمنشآت المدنية والمدنيين الآمنين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ البالستي والطائرات المفخخة، مؤكدةً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة على أراضي المملكة.

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