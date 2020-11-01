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معهد الإدارة يطلق عبر منصة "إثرائي" 14 برنامجًا تدريبيًّا إلكترونيًّا لموظفي الدولة

التزامًا بالمشاركة في مسارات وبرامج رؤية المملكة 2030 وتحقيقًا لمحور التنمية الإدارية

التزامًا من معهد الإدارة العامة بالمشاركة في مسارات وبرامج رؤية المملكة 2030، وتحقيقًا لمحور التنمية الإدارية، وتلبية لاحتياجات العملاء والمستفيدين من أنشطته التدريبية، أطلق المعهد عبر منصة "إثرائي"، 10 برامج تدريبية إلكترونية جديدة في علوم الإدارة وتخصصاتها، والقيادة، وتقنية المعلومات، والأنظمة وغيرها من التخصصات المهمة التي تقدم لموظفي الدولة خلال العام التدريبي الواحد، و4 برامج تدريبية إلكترونية أخرى تقدم لبقية المواطنين والمقيمين بالمملكة؛ بحيث يمكن للجميع الاستفادة من برامج منصة "إثرائي" الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن منصة "إثرائي" تقدم العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية المتخصصة في مختلف المجالات المعرفية، والمؤتمرات الإلكترونية، بالإضافة إلى معلومات "إثرائية" متنوعة ذات محتوى عربي إلكتروني تم إنتاجه بقوالب رقمية معاصرة لإثراء المعرفة العربية، وقد استقبلت المنصة أكثر من 4 ملايين زائر، وبلغ عدد المستفيدين من برامجها حوالى مليوني متدرب ومتدربة من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم من المواطنين والمقيمين، وبحضور تجاوز المائة ألفًا للمؤتمرات الإلكترونية.

معهد الإدارة العامة

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معهد الإدارة يطلق عبر منصة "إثرائي" 14 برنامجًا تدريبيًّا إلكترونيًّا لموظفي الدولة
سبق

التزامًا من معهد الإدارة العامة بالمشاركة في مسارات وبرامج رؤية المملكة 2030، وتحقيقًا لمحور التنمية الإدارية، وتلبية لاحتياجات العملاء والمستفيدين من أنشطته التدريبية، أطلق المعهد عبر منصة "إثرائي"، 10 برامج تدريبية إلكترونية جديدة في علوم الإدارة وتخصصاتها، والقيادة، وتقنية المعلومات، والأنظمة وغيرها من التخصصات المهمة التي تقدم لموظفي الدولة خلال العام التدريبي الواحد، و4 برامج تدريبية إلكترونية أخرى تقدم لبقية المواطنين والمقيمين بالمملكة؛ بحيث يمكن للجميع الاستفادة من برامج منصة "إثرائي" الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن منصة "إثرائي" تقدم العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية المتخصصة في مختلف المجالات المعرفية، والمؤتمرات الإلكترونية، بالإضافة إلى معلومات "إثرائية" متنوعة ذات محتوى عربي إلكتروني تم إنتاجه بقوالب رقمية معاصرة لإثراء المعرفة العربية، وقد استقبلت المنصة أكثر من 4 ملايين زائر، وبلغ عدد المستفيدين من برامجها حوالى مليوني متدرب ومتدربة من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم من المواطنين والمقيمين، وبحضور تجاوز المائة ألفًا للمؤتمرات الإلكترونية.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
11:51 AM

معهد الإدارة يطلق عبر منصة "إثرائي" 14 برنامجًا تدريبيًّا إلكترونيًّا لموظفي الدولة

التزامًا بالمشاركة في مسارات وبرامج رؤية المملكة 2030 وتحقيقًا لمحور التنمية الإدارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التزامًا من معهد الإدارة العامة بالمشاركة في مسارات وبرامج رؤية المملكة 2030، وتحقيقًا لمحور التنمية الإدارية، وتلبية لاحتياجات العملاء والمستفيدين من أنشطته التدريبية، أطلق المعهد عبر منصة "إثرائي"، 10 برامج تدريبية إلكترونية جديدة في علوم الإدارة وتخصصاتها، والقيادة، وتقنية المعلومات، والأنظمة وغيرها من التخصصات المهمة التي تقدم لموظفي الدولة خلال العام التدريبي الواحد، و4 برامج تدريبية إلكترونية أخرى تقدم لبقية المواطنين والمقيمين بالمملكة؛ بحيث يمكن للجميع الاستفادة من برامج منصة "إثرائي" الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن منصة "إثرائي" تقدم العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية المتخصصة في مختلف المجالات المعرفية، والمؤتمرات الإلكترونية، بالإضافة إلى معلومات "إثرائية" متنوعة ذات محتوى عربي إلكتروني تم إنتاجه بقوالب رقمية معاصرة لإثراء المعرفة العربية، وقد استقبلت المنصة أكثر من 4 ملايين زائر، وبلغ عدد المستفيدين من برامجها حوالى مليوني متدرب ومتدربة من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم من المواطنين والمقيمين، وبحضور تجاوز المائة ألفًا للمؤتمرات الإلكترونية.

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