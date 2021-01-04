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جامعة فيصل تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا بكلية التربية

للفصل الدراسي الثاني للعام 1442هـ

أعلنت جامعة الملك فيصل، أمس الأحد، نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441-1442هـ في كلية التربية.

وجاءت كالتالي: ماجستير الطفولة المبكرة للطالبات فقط، وللطلاب والطالبات الدكتوراه في تربية الموهوبين، وماجستير التربية الخاصة، وماجستير التربية الفنية، وماجستير تقنيات التعليم، وماجستير التربية البدنية، وماجستير الإدارة التربوية، وماجستير التوجيه والإرشاد النفسي، والدبلوم العالي للتوجيه والإرشاد الطلابي.

والدبلوم العالي للإرشاد الأسري. وتمت عملية القبول في هذه البرامج وفق شروط القبول من قبل الأقسام العلمية في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية مع مراعاة تطبيق معايير المفاضلة المحققة للعدالة في الترشيح للقبول.

ودعا عميد الدراسات العليا، الدكتور زياد بن عبدالله الحمام، جميع المتقدمين والمتقدمات لبرامج الدراسات العليا للاطلاع على نتائج الترشيح، من خلال متابعة قنوات الاتصال الخاصة بهم، حيث ستصلهم رسالة نصية بالتهنئة للترشح للقبول، وسيتم إرسال أصل إشعار القبول إلى عناوين بريدهم الإلكترونية.

كما نوه عميد الدراسات العلي، إلى أن إجراءات رفع إيصال السداد لرسوم القبول(200) ريال، والرسوم الدراسية، وتسجيل المقررات للمقبولين الجدد، سيبدأ من يوم الأحد 26-5-1442هـ، الموافق 10-1-2021م، وحتى يوم الخميس 8-6-1442هـ، الموافق21-1 - 2021م، عبر بوابة الدراسات العليا على صفحة عمادة الدراسات العليا.

وأضاف: علمًا بأن عدم السداد وتسجيل المقررات في الوقت المحدد سيسقط حق المرشح في القبول، ويتيح للعمادة تسديد المقاعد الشاغرة من قوائم الاحتياط.

كما أطلقت عمادة الدراسات العليا "دليل سداد الرسوم الدراسية، وآلية تسجيل المقررات للمقبولين الجدد في برامج الدراسات العليا"، والذي يحتوي على شرح خدمات: "آلية سداد الرسوم، رفع إيصال السداد، تسجيل المقررات، الرسوم الدراسية للمستوى الأول، تخفيض الرسوم، وغيرها".

ودعت العمادة إلى ضرورة الاطلاع على الدليل واتباع الإجراءات والخطوات المطلوبة.

جامعة الملك فيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة فيصل تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا بكلية التربية
سبق

أعلنت جامعة الملك فيصل، أمس الأحد، نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441-1442هـ في كلية التربية.

وجاءت كالتالي: ماجستير الطفولة المبكرة للطالبات فقط، وللطلاب والطالبات الدكتوراه في تربية الموهوبين، وماجستير التربية الخاصة، وماجستير التربية الفنية، وماجستير تقنيات التعليم، وماجستير التربية البدنية، وماجستير الإدارة التربوية، وماجستير التوجيه والإرشاد النفسي، والدبلوم العالي للتوجيه والإرشاد الطلابي.

والدبلوم العالي للإرشاد الأسري. وتمت عملية القبول في هذه البرامج وفق شروط القبول من قبل الأقسام العلمية في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية مع مراعاة تطبيق معايير المفاضلة المحققة للعدالة في الترشيح للقبول.

ودعا عميد الدراسات العليا، الدكتور زياد بن عبدالله الحمام، جميع المتقدمين والمتقدمات لبرامج الدراسات العليا للاطلاع على نتائج الترشيح، من خلال متابعة قنوات الاتصال الخاصة بهم، حيث ستصلهم رسالة نصية بالتهنئة للترشح للقبول، وسيتم إرسال أصل إشعار القبول إلى عناوين بريدهم الإلكترونية.

كما نوه عميد الدراسات العلي، إلى أن إجراءات رفع إيصال السداد لرسوم القبول(200) ريال، والرسوم الدراسية، وتسجيل المقررات للمقبولين الجدد، سيبدأ من يوم الأحد 26-5-1442هـ، الموافق 10-1-2021م، وحتى يوم الخميس 8-6-1442هـ، الموافق21-1 - 2021م، عبر بوابة الدراسات العليا على صفحة عمادة الدراسات العليا.

وأضاف: علمًا بأن عدم السداد وتسجيل المقررات في الوقت المحدد سيسقط حق المرشح في القبول، ويتيح للعمادة تسديد المقاعد الشاغرة من قوائم الاحتياط.

كما أطلقت عمادة الدراسات العليا "دليل سداد الرسوم الدراسية، وآلية تسجيل المقررات للمقبولين الجدد في برامج الدراسات العليا"، والذي يحتوي على شرح خدمات: "آلية سداد الرسوم، رفع إيصال السداد، تسجيل المقررات، الرسوم الدراسية للمستوى الأول، تخفيض الرسوم، وغيرها".

ودعت العمادة إلى ضرورة الاطلاع على الدليل واتباع الإجراءات والخطوات المطلوبة.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
05:53 PM

جامعة فيصل تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا بكلية التربية

للفصل الدراسي الثاني للعام 1442هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت جامعة الملك فيصل، أمس الأحد، نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441-1442هـ في كلية التربية.

وجاءت كالتالي: ماجستير الطفولة المبكرة للطالبات فقط، وللطلاب والطالبات الدكتوراه في تربية الموهوبين، وماجستير التربية الخاصة، وماجستير التربية الفنية، وماجستير تقنيات التعليم، وماجستير التربية البدنية، وماجستير الإدارة التربوية، وماجستير التوجيه والإرشاد النفسي، والدبلوم العالي للتوجيه والإرشاد الطلابي.

والدبلوم العالي للإرشاد الأسري. وتمت عملية القبول في هذه البرامج وفق شروط القبول من قبل الأقسام العلمية في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية مع مراعاة تطبيق معايير المفاضلة المحققة للعدالة في الترشيح للقبول.

ودعا عميد الدراسات العليا، الدكتور زياد بن عبدالله الحمام، جميع المتقدمين والمتقدمات لبرامج الدراسات العليا للاطلاع على نتائج الترشيح، من خلال متابعة قنوات الاتصال الخاصة بهم، حيث ستصلهم رسالة نصية بالتهنئة للترشح للقبول، وسيتم إرسال أصل إشعار القبول إلى عناوين بريدهم الإلكترونية.

كما نوه عميد الدراسات العلي، إلى أن إجراءات رفع إيصال السداد لرسوم القبول(200) ريال، والرسوم الدراسية، وتسجيل المقررات للمقبولين الجدد، سيبدأ من يوم الأحد 26-5-1442هـ، الموافق 10-1-2021م، وحتى يوم الخميس 8-6-1442هـ، الموافق21-1 - 2021م، عبر بوابة الدراسات العليا على صفحة عمادة الدراسات العليا.

وأضاف: علمًا بأن عدم السداد وتسجيل المقررات في الوقت المحدد سيسقط حق المرشح في القبول، ويتيح للعمادة تسديد المقاعد الشاغرة من قوائم الاحتياط.

كما أطلقت عمادة الدراسات العليا "دليل سداد الرسوم الدراسية، وآلية تسجيل المقررات للمقبولين الجدد في برامج الدراسات العليا"، والذي يحتوي على شرح خدمات: "آلية سداد الرسوم، رفع إيصال السداد، تسجيل المقررات، الرسوم الدراسية للمستوى الأول، تخفيض الرسوم، وغيرها".

ودعت العمادة إلى ضرورة الاطلاع على الدليل واتباع الإجراءات والخطوات المطلوبة.

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